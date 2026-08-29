एक चूक और उड़ जाता पूरा इलाका! गोरखपुर में एथेनॉल से भरा टैंकर पलटा, 5 घंटे सांसें थामे रहा प्रशासन

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Gorakhpur Ethanol Tanker Accident/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कालेसर-जगदीशपुर फोरलेन पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब करीब 30 हजार लीटर अत्यधिक ज्वलनशील एथेनॉल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. भारी-भरकम टैंकर गिरते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए, क्योंकि जरा सी भी चिंगारी एक बड़े विस्फोट और भयंकर अग्निकांड का रूप ले सकती थी.
सुरक्षा के लिए तत्काल रोका गया ट्रैफिक
हादसे की भयावहता और एथेनॉल के रिसाव के खतरे को देखते हुए पुलिस ने बिना कोई जोखिम लिए लखनऊ की तरफ जाने वाली लेन पर वाहनों की आवाजाही को तुरंत रोक दिया. इसके चलते फोरलेन पर करीब पांच घंटे तक वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थमी रही और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. सड़क पर एक तरफ पलटा हुआ एथेनॉल से भरा टैंकर और दूसरी तरफ वहां से गुजरने वाले सैकड़ों वाहन देख प्रशासन ने आनन-फानन में पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया और फायर ब्रिगेड व एचपीसीएल (HPCL) की इमरजेंसी टीमों को मौके पर बुलाया.
HPCL और प्रशासन की टीमों ने संभाला मोर्चा
घटना की जानकारी मिलते ही अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश, एसडीएम सदर ज्ञान प्रताप सिंह और गीडा इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही एचपीसीएल के सेफ्टी सुपरवाइजर बुजेश सिंह, टेक्निकल इंचार्ज सुरेंद्र नाथ और सेफ्टी सुपरवाइजर हरीमोहन ने घटनास्थल पर पहुंचकर टैंकर की स्थिति और रिसाव की संभावनाओं का जायजा लिया.
फायर ब्रिगेड और सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने एथेनॉल के संभावित रिसाव को रोकने और आग के खतरे को बेअसर करने के लिए तुरंत सुरक्षा घेरा तैयार किया. करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाया जा सका, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात बहाल किया गया.
चालक के नशे में होने की खबर, पुलिस जांच में जुटी
प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण टैंकर चालक की लापरवाही को बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त टैंकर चालक अत्यधिक नशे की हालत में था, जिससे वह वाहन पर से अपना नियंत्रण खो बैठा. पुलिस ने चालक को अपनी निगरानी में रखा है. राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि इस भयंकर हादसे में किसी के हताहत होने या जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. समय रहते पुलिस और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी त्रासदी टल गई.
हालांकि, व्यस्त फोरलेन पर ज्वलनशील पदार्थ के टैंकर चालक का नशे में होना सुरक्षा मानकों और चेकिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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