एक चूक और उड़ जाता पूरा इलाका! गोरखपुर में एथेनॉल से भरा टैंकर पलटा, 5 घंटे सांसें थामे रहा प्रशासन

सुरक्षा के लिए तत्काल रोका गया ट्रैफिक

हादसे की भयावहता और एथेनॉल के रिसाव के खतरे को देखते हुए पुलिस ने बिना कोई जोखिम लिए लखनऊ की तरफ जाने वाली लेन पर वाहनों की आवाजाही को तुरंत रोक दिया. इसके चलते फोरलेन पर करीब पांच घंटे तक वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थमी रही और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. सड़क पर एक तरफ पलटा हुआ एथेनॉल से भरा टैंकर और दूसरी तरफ वहां से गुजरने वाले सैकड़ों वाहन देख प्रशासन ने आनन-फानन में पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया और फायर ब्रिगेड व एचपीसीएल (HPCL) की इमरजेंसी टीमों को मौके पर बुलाया.