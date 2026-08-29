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एक चूक और उड़ जाता पूरा इलाका! गोरखपुर में एथेनॉल से भरा टैंकर पलटा, 5 घंटे सांसें थामे रहा प्रशासन

Gorakhpur Ethanol Tanker Accident: गोरखपुर में बड़ा हादसा टल गया है. यहां करीब 30 हजार लीटर एथेनॉल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया. टैंकर के पलटते ही पुलिस और प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए. सुरक्षा को देखते हुए लखनऊ की तरफ जाने वाली लेन पर तत्काल आवागमन रोक दिया गया.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 29, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:31 AM IST
एक चूक और उड़ जाता पूरा इलाका! गोरखपुर में एथेनॉल से भरा टैंकर पलटा, 5 घंटे सांसें थामे रहा प्रशासन
Image Credit: Gorakhpur Ethanol Tanker Accident

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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