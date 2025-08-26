गोरखपुर में 'आप' नेता की मौत पर बवाल, अस्पताल में तोड़फोड़, पथराव में SHO का सिर फूटा
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर में 'आप' नेता की मौत पर बवाल, अस्पताल में तोड़फोड़, पथराव में SHO का सिर फूटा

Gorakhpur News: गोरखनाथ क्षेत्र के रामपुर नया गांव निवासी आप नेता बिल्डिंग मटेरियल का भी काम करते थे. पिछले 23 अगस्त की शाम वे अपने साले के साथ मोहल्ले में चल रहे एक निर्माण कार्य के लिए बकाया 50 हजार रुपये मांगने गए थे. इसी दौरान उन पर जानलेवा हमला हो गया था. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:02 PM IST
Gorakhpur Bawal
Gorakhpur Bawal

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के नेता कुंज बिहारी निषाद की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ. आप नेता की मौत को लेकर अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया. पथराव में गोरखनाथ थाने के एसएचओ शशिभूषण राय गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा. 

अस्‍पताल में तोड़फोड़ और पथराव 
गोरखपुर के मैरीगोल्ड हॉस्पिटल में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता कुंज बिहारी निषाद की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. परिजन और पार्टी कार्यकर्ता इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में और बाहर प्रदर्शन करने लगे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और पथराव शुरू हो गया. 

एसएचओ का सिर फूटा 
भीड़ द्वारा अचानक हुए इस पथराव में गोरखनाथ थाने के एसएचओ शशिभूषण राय गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर से खून बहने लगा. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उपचार के बाद फिलहाल वह पूरी तरह स्वस्थ हैं. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा. फ‍िलहाल पुलिस फोर्स तैनात है. 

50 हजार रुपये को लेकर हुआ था हमला 
जानकारी के अनुसार, कुंज बिहारी निषाद रामपुर नया गांव के रहने वाले थे. 50,000 रुपये के विवाद के चलते उनपर हमला हुआ था. मामले में पहले ही 14 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था. अब पुलिस इस मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाने की तैयारी कर रही है. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि अस्पताल में हंगामा की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर उग्र लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत करवा दिया गया है. अब स्थिति सामान्य है. 

एक आरोपी गिरफ्तार 
उन्‍होंने बताया कि एक आरोपी अर्जुन पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. आप नेता कुंज बिहारी निषाद की मौत और अस्पताल में हुई हिंसा ने गोरखपुर में तनाव बढ़ा दिया है. हालांकि पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की जांच जारी है. 

Gorakhpur News

