राइफल से अचानक चली गोली दुकानदार को लगी, आरोपियों पर फूटा भीड़ का गुस्सा, गाड़ी तोड़ नहर में फेंकी

नागेन्द्र मणि त्रिपाठीय/ गोरखपुर: गोरखपुर के हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के कटसहरा चौराहे पर रविवार शाम अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी… और देखते ही देखते पूरा बाजार दहशत में आ गया. यहां एक गैस मैकेनिक को अचानक चली गोली ने घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि राइफल कंधे से उतारते वक्त ही लोडेड हथियार से गलती से गोली चल गई.

घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने हमलावरों की कार में जमकर तोड़फोड़ की… गाड़ी को पलटाया और नहर में फेंक दिया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और हालात को काबू में करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया, जबकि दो फरार बताए जा रहे हैं.

क्या है पूरी घटना

हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के कटसहरा चौराहे पर गैस मैकेनिक बजरंगी मद्देशिया रोज की तरह अपनी दुकान पर काम कर रहा था तभी अचानक एक राइफल से चली गोली उसे जा लगी.

बताया जा रहा है कि कार से उतरे एक युवक ने जैसे ही कंधे से राइफल नीचे की… लोडेड हथियार से अचानक गोली चल गई.

गोली मैकेनिक की हथेली को चीरती हुई निकल गई… और देखते ही देखते पूरी दुकान खून से लाल हो गई.

स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची… और घायल बजरंगी को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से गंभीर हालत में उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

घटना की ख़बर फैलते ही चौराहे पर सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी. गुस्साई पब्लिक ने हमलावरों की कार को घेर लिया…

कार के शीशे तोड़े… और फिर गाड़ी खींचकर पास की नहर में ढकेल दी. हालात बिगड़ते देख हरपुर बुदहट सहजनवा और गीडा थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची… तब जाकर भीड़ को काबू किया गया.

पुलिस ने लिया घटनास्थल का जायजा

घटना के बाद मौके पर पहुंचे सीओ कमलेश कुमार सिंह ने भी स्थिति का जायजा लिया. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं… और स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है.

पुलिस का बयान

घटना पर पुलिस ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है… जबकि दो अभी भी फरार हैं. लोडेड राइफल से गलती से चली गोली के कारण एक दुकानदार घायल हुआ है. मामले की जांच जारी है.

घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है… पुलिस चौक-चौराहों पर तैनात है. मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस हथियार कार और आरोपियों के मोबाइल की भी जांच कर रही है.कटसहरा चौराहे की इस अजीबोगरीब गोलीकांड ने लोगों को सवालों के घेरे में डाल दिया है.

क्या यह सिर्फ एक हादसा था…या इसके पीछे कोई बड़ी साज़िश छिपी है? यह सच पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा.

