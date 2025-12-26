Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3053945
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, गो-तस्करी-लूट करने वाले गिरोह के 8 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में शाहपुर थाना पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गो-तस्करी, लूट और छिनैती जैसे संगीन अपराधों में लिप्त एक शातिर गिरोह पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur News
Gorakhpur News

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर जिले में शाहपुर थाना पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गो-तस्करी, लूट और छिनैती जैसे संगीन अपराधों में लिप्त एक शातिर गिरोह पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की है. इस गिरोह के सरगना अनूप यादव समेत कुल 8 अपराधियों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत नामजद किया गया है. गिरोह पर दर्ज हैं दर्जनों संगीन मुकदमे और इनकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था.

क्या बोले एसएसपी?
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर के निर्देश पर संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शाहपुर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल हुई है. थानाध्यक्ष चन्द्रभान सिंह के नेतृत्व में गो-तस्करी, लूट, छिनैती और अवैध हथियारों के नेटवर्क को संचालित करने वाले गिरोह पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. गिरोह का सरगना अनूप यादव है जो अपने 7 अन्य साथियों के साथ मिलकर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था.

गिरोह की लोगों में दहशत
पुलिस के अनुसार, गिरोह की दहशत आम जनता में इस कदर फैली थी कि लोग इनके खिलाफ बयान देने से भी डरते थे. इसी को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग-चार्ट तैयार कर थाना शाहपुर में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया. गिरोह के जिन 8 अपराधियों को नामजद किया गया है, उनमें शामिल हैं. अनूप यादव, साहब अंसारी, रोजीद अंसारी, सतीश यादव उर्फ लोढ़ी, खुर्शीद अंसारी, परवेज आलम, शोलू यादव उर्फ सोनू यादव और सुलेमान गद्दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज
इन सभी पर गो-तस्करी, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट समेत दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से अपराधियों की आर्थिक और सामाजिक ताकत को तोड़ा जाएगा और जनता में कानून का भरोसा मजबूत होगा. रवि सिंह, सीओ गोरखनाथ गोरखपुर ने बताया,  "गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा. अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी."

शाहजहांपुर में हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए गुंडे
शाहजहांपुर में 6 दिन पहले भाजपा नेता पर हमला करने वाले और पुलिस के साथ मारपीट करने वाले गुंडे अब पुलिस के सामने ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए. गुंडे हाथ जोड़कर यह कहते नजर आए कि वह कभी यूपी पुलिस से बदतमीजी नहीं करेंगे. एक हफ्ते पहले इन्हीं दोनों युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष पंकज सिंह पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था.

तिलहर थाने का मामला
इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के एक सिपाही के साथ मारपीट और बदसुलूकी की थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वह पुलिस के सामने हाथ जोड़कर यह कहते नजर आए कि वह दोबारा यूपी पुलिस के साथ बदसुलूकी नहीं करेंगे. माफी मांगते युवकों का मामला तिलहर थाने का है.

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

weather update
कड़ाके की ठंड का कहर! महराजगंज में 3 दिन कोल्ड डे का अलर्ट, अमरोहा में भी बढ़ेगी गलन
indian railways fare hike
आज से महंगा हुआ रेल का सफर, जानिये स्लीपर से AC तक का कितना बढ़ा किराया?
mathura encounter
साहब माफ कर दो.! मथुरा में 25 हजार के ईनामी ठग का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Gorakhpur News
मां ने डांटा, बेटा घर छोड़ भागा, गोरखपुर में 10वीं का छात्र सोने के बिस्किट संग फरार
Lucknow news
BJP में चला अनुशासन का डंडा! ब्राह्मण विधायकों की बैठक काे लेकर नाराज पंकज चौधरी
Yogi Adityanath news
यूपी बना निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन, सीएम योगी ने दिया फियरलेस बिजनेस का मंत्र
up govt Scholarship
UP सरकार का बड़ा तोहफा: दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए छूटे छात्रों को दिया दूसरा मौका
Sonbhadra News
ट्रैक्टर ट्राली बनी यमराज! बेकाबू बाइक पीछे से जा टकराई, 2 सगे भाईयों समेत 3 की मौत
PM Narendra Modi
कांग्रेस सपा ने आंबेडकर को भुलाया....राष्ट्र प्रेरणा स्थल से विपक्ष पर बरसे PM मोदी
Lucknow rastra prerna sthal
अंधेरा छंटेगा, सूर्य निकलेगा... राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण पर CM योगी बोले