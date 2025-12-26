गोरखपुर में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, गो-तस्करी-लूट करने वाले गिरोह के 8 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर जिले में शाहपुर थाना पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गो-तस्करी, लूट और छिनैती जैसे संगीन अपराधों में लिप्त एक शातिर गिरोह पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की है. इस गिरोह के सरगना अनूप यादव समेत कुल 8 अपराधियों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत नामजद किया गया है. गिरोह पर दर्ज हैं दर्जनों संगीन मुकदमे और इनकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था.

क्या बोले एसएसपी?

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर के निर्देश पर संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शाहपुर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल हुई है. थानाध्यक्ष चन्द्रभान सिंह के नेतृत्व में गो-तस्करी, लूट, छिनैती और अवैध हथियारों के नेटवर्क को संचालित करने वाले गिरोह पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. गिरोह का सरगना अनूप यादव है जो अपने 7 अन्य साथियों के साथ मिलकर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था.

गिरोह की लोगों में दहशत

पुलिस के अनुसार, गिरोह की दहशत आम जनता में इस कदर फैली थी कि लोग इनके खिलाफ बयान देने से भी डरते थे. इसी को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग-चार्ट तैयार कर थाना शाहपुर में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया. गिरोह के जिन 8 अपराधियों को नामजद किया गया है, उनमें शामिल हैं. अनूप यादव, साहब अंसारी, रोजीद अंसारी, सतीश यादव उर्फ लोढ़ी, खुर्शीद अंसारी, परवेज आलम, शोलू यादव उर्फ सोनू यादव और सुलेमान गद्दी.

दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज

इन सभी पर गो-तस्करी, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट समेत दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से अपराधियों की आर्थिक और सामाजिक ताकत को तोड़ा जाएगा और जनता में कानून का भरोसा मजबूत होगा. रवि सिंह, सीओ गोरखनाथ गोरखपुर ने बताया, "गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा. अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी."

शाहजहांपुर में हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए गुंडे

शाहजहांपुर में 6 दिन पहले भाजपा नेता पर हमला करने वाले और पुलिस के साथ मारपीट करने वाले गुंडे अब पुलिस के सामने ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए. गुंडे हाथ जोड़कर यह कहते नजर आए कि वह कभी यूपी पुलिस से बदतमीजी नहीं करेंगे. एक हफ्ते पहले इन्हीं दोनों युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष पंकज सिंह पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था.

तिलहर थाने का मामला

इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के एक सिपाही के साथ मारपीट और बदसुलूकी की थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वह पुलिस के सामने हाथ जोड़कर यह कहते नजर आए कि वह दोबारा यूपी पुलिस के साथ बदसुलूकी नहीं करेंगे. माफी मांगते युवकों का मामला तिलहर थाने का है.