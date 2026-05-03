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महराजगंज: मानसून से पूर्व बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रशासन अलर्ट; तटबंधों की मरम्मत और सफाई कार्य तेज

Maharajganj News: महराजगंज जनपद में मानसून की आहट के साथ ही जिला प्रशासन बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है. नेपाल की पहाड़ियों से आने वाली नदियों और नालों के उफान से होने वाली तबाही को रोकने के लिए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने स्वयं कमान संभाल ली है 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 03, 2026, 11:06 AM IST
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महराजगंज: मानसून से पूर्व बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रशासन अलर्ट; तटबंधों की मरम्मत और सफाई कार्य तेज

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित महराजगंज जनपद में मानसून की आहट के साथ ही जिला प्रशासन बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है. नेपाल की पहाड़ियों से आने वाली नदियों और नालों के उफान से होने वाली तबाही को रोकने के लिए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने स्वयं कमान संभाल ली है और धरातल पर तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है.

नदियों का जाल और बाढ़ का खतरा
महराजगंज जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है. नेपाल के रूपन्देही और नवलपरासी जिलों से सटे होने के कारण यहां की नदियां और नाले मानसून के दौरान विकराल रूप धारण कर लेते हैं. रोहिन, राप्ती, गंडक (नारायणी), चंदन, प्यास और घोघी जैसी नदियां बरसात के मौसम में उफान पर होती हैं. इन जलधाराओं के कारण जिले की नौतनवा, निचलौल और फरेन्दा तहसील के सैकड़ों गांवों पर हमेशा जलभराव और तबाही का खतरा मंडराता रहता है, जिससे जान-माल के साथ-साथ बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है.

महाव नाले का निरीक्षण और जिलाधिकारी के निर्देश
बाढ़ बचाव की तैयारियों के क्रम में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ नेपाल से निकलने वाले महाव नाले का स्थलीय निरीक्षण किया. महाव नाला, जिसकी कुल लंबाई लगभग 23 किलोमीटर है और जो बघेला नाले में जाकर मिलता है, जिले के लिए जल निकासी का एक महत्वपूर्ण मार्ग है. जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि नाले की पूरी सफाई जल्द से जल्द शुरू की जाए. उन्होंने विशेष रूप से सिल्ट निकासी और नाले के किनारों के शुद्धिकरण पर जोर दिया ताकि पानी का प्रवाह बाधित न हो और आस-पास की आबादी वाले इलाकों व खेतों में पानी न भरे.

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सुरक्षा और आगामी रणनीति
जनपद में कुल 21 तटबंध हैं जो बाढ़ के दौरान सुरक्षा कवच की भूमिका निभाते हैं. प्रशासन ने इन सभी 21 तटबंधों की मरम्मत और साफ-सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने की योजना बनाई है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जहाँ भी जलभराव की समस्या है या जो इलाके बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं, वहाँ विशेष सतर्कता बरती जा रही है. आने वाले दिनों में 'बारिश रिंग कमेटी' की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर बाढ़ से निपटने की अंतिम रणनीति तैयार की जाएगी.

जिला प्रशासन का मुख्य लक्ष्य मानसून के सक्रिय होने से पहले सभी बचाव कार्यों को पूर्ण करना है. महाव नाले की सफाई और तटबंधों की मजबूती से यह उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष बाढ़ का प्रभाव कम होगा. डीएम के सख्त रुख और निरंतर निरीक्षण से सिंचाई विभाग व अन्य संबंधित एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, जिससे स्थानीय जनता ने भी राहत की सांस ली है. प्रशासन की इस समयबद्ध तैयारी का उद्देश्य कृषि भूमि को डूबने से बचाना और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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