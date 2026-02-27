गोरखपुर में नाली विवाद बना मौत की वजह, अधिवक्ता की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में तनाव

गोरखपुर/नागेंद्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक मामूली नाली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और इसमें 38 वर्षीय अधिवक्ता अग्निवेश सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

कहां की है ये घटना?

जानकारी के अनुसार, बांसगांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे नाली में पाइप डालकर पानी निकासी को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. शुरुआत में कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने अधिवक्ता अग्निवेश सिंह को घेरकर बुरी तरह पीटा. गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक अग्निवेश सिंह पेशे से अधिवक्ता होने के साथ-साथ पत्रकार भी बताए जा रहे हैं.

इलाके में तनाव का माहौल

घटना में मृतक के पिता और छोटा भाई भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं दूसरे पक्ष का युवक सौरभ भी घायल बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम, एसपी साउथ और सीओ सहित वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए और हालात का जायजा लिया. क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

एसपी ने क्या बताया?

एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि उनके भाई की बेरहमी से पिटाई कर हत्या की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. एक मामूली नाली विवाद का इतना भयावह अंजाम कई सवाल खड़े करता है. आखिर छोटी-छोटी बातों पर बढ़ती हिंसा पर कब लगाम लगेगी?

