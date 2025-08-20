UP News: यूपी में खाद घोटाले पर बड़ा एक्शन, श्रावस्ती समेत तीन जिलों के कृषि अधिकारी पर गिरी गाज, 10 को नोटिस जारी
Zee UP-Uttarakhand

UP News: यूपी में खाद घोटाले पर बड़ा एक्शन, श्रावस्ती समेत तीन जिलों के कृषि अधिकारी पर गिरी गाज, 10 को नोटिस जारी

UP News: यूपी में खाद की कालाबाजारी और किसानों को हो रही दिक्कतों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लापरवाही बरतने वाले तीन जिलों के जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:12 PM IST
Agriculture Minister Surya Pratap shahi
Agriculture Minister Surya Pratap shahi

UP News:  उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और किसानों को हो रही दिक्कतों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि लापरवाही बरतने वाले तीन जिलों के जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 10 अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है.

कृषि मंत्री ने बताया कि श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी अशोक प्रसाद मिश्र, सीतापुर के मंजीत कुमार सिंह और बलरामपुर के प्रकाश चंद्र विश्वकर्मा को दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है. इसके अलावा खाद की अनियमितताओं पर 10 अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है.

कालाबाजारी पर सख्त रुख
मंत्री ने कहा कि महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी जोत से कई गुना ज्यादा खाद खरीदी है. कुछ लोगों ने 4 से 20 बार तक यूरिया की खरीदारी की है. इनकी जांच कराई जा रही है और यदि कालाबाजारी पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

उपलब्धता पर सरकार का दावा
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल किसानों के लिए कुल 15.91 लाख मैट्रिक टन रासायनिक खाद उपलब्ध है. इनमें यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसपी शामिल हैं. इसके अलावा रोजाना नई खेप प्रदेश में पहुंच रही है.

अखिलेश यादव पर निशाना
खाद संकट को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री शाही ने कहा कि अखिलेश को बोलने का कोई हक नहीं है. उनके शासनकाल में खरीफ की बुवाई का क्षेत्रफल 91 लाख हेक्टेयर था, जबकि हमारी सरकार में यह बढ़कर 105.93 लाख हेक्टेयर हो गया है.”

किसानों के लिए नई योजना
मंत्री शाही ने बताया कि 15 सितंबर से एक नया पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिस पर किसान आवेदन कर सकेंगे. इसके तहत दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा. सरकार 12 लाख 80 हजार से अधिक बीज पैकेट किसानों को उपलब्ध कराएगी.

कड़ी कार्रवाई का संदेश
कृषि मंत्री ने साफ किया कि किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अब तक निरीक्षण में गड़बड़ियां मिलने पर 1196 दुकानदारों के लाइसेंस रद्द और 93 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

UP NewsShravasti  News

