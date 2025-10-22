Advertisement
गिड़गिड़ा रहा CM योगी को धमकी देने वाला, मुकदमा दर्ज होते ही अली अकबर अब मांग रहा माफी

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक के सुर मुकदमा दर्ज होते ही बदल गए हैं. अब वह सीएम योगी से माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है. जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

Oct 22, 2025
Gorakhpur News
Gorakhpur News

Gorakhpur News (नागेंद्र मणि त्रिपाठी):  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले गोरखपुर निवासी व सऊदी अरब में मजदूरी करने वाले युवक का वीडियो वायरल होने के बाद गुलरिहा थाने में केस दर्ज होते आरोपित अली अकबर का होश ठिकाने आ गया है. अब अली अकबर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो पोस्ट कर माफी मांग रहा है. 

पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा
उसने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो बनाकर माफी मांग ली है. मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र का है जहां आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सऊदी अरब में मजदूरी करने वाला गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर दो काशीपुर टोला निवासी अली अकबर का एक वीडियो शुक्रवार की रात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में युवक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भरे शब्द कहता दिखाई दे रहा है.

परिजनों से की जा रही पूछताछ
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हिंदूवादी संगठन के पूर्व पदाधिकारी घनश्याम चौहान ने गुलरिहा थाने में तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गुलरिहा थाने की पुलिस के मुताबिक आरोपी अली अकबर सऊदी अरब में काम करता है. मामले में तकनीकी टीम को वीडियो की सत्यता जांचने के लिए लगाया गया है. वहीं आरोपी के परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है. 

वीडियो बनाकर मांगी माफी
रविवार को आरोपी के दो भाइयों अब्दुल मजीद और सलामत खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. पुलिस से विवाद करने पर दोनों का शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया. आरोपी के पिता सरताज खान ने कहा बेटे ने जो किया उससे पूरा परिवार शर्मिंदा है. अब आरोपी अली अकबर का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उसने अपने किए पर पछतावा जताते हुए माफी मांगी है. 44 सेकंड के इस वीडियो में अली अकबर कहता है. मैंने जज्बात में आकर गलती की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगता हूं.

क्या बोले थाना प्रभारी?
गुलरिहा थाना प्रभारी के अनुसार, अली अकबर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है ताकि जैसे ही वह भारत लौटे, उसे गिरफ्तार किया जा सके. फिलहाल मुख्यमंत्री योगी को धमकी देने वाला और बाद में माफी मांगने वाले दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. पुलिस साइबर सेल की मदद से वीडियो की तकनीकी जांच में जुटी है.

