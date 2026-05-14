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‘मां-पापा मुझे माफ कर देना...’ B Tech छात्र की रहस्यमयी मौत से मचा हड़कंप, कमरे में मिला दर्द से भरा सुसाइड नोट

Gorakhpur News: गोरखपुर  जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के इंदिरानगर स्थित महादेव बॉयज हॉस्टल में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 14, 2026, 08:04 PM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीटेक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से हड़कंप मच गया. रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के एक बॉयज हॉस्टल में छात्र का शव कमरे के अंदर पंखे से लटकता हुआ मिला. मौके से एक भावुक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें छात्र ने खुद को अच्छा बेटा और अच्छा छात्र न बन पाने की बात लिखते हुए माता-पिता से माफी मांगी है. हालांकि शव जिस हालत में मिला,उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल को लेकर मामले की जांच में जुट गई है.

मृतक के बारे में
घनेंद्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीटेक तृतीय वर्ष का छात्र था और मूल रूप से अलीगढ़ जिले के खैर बायपास रोड क्षेत्र का रहने वाला था. वह हॉस्टल में अकेले रहकर पढ़ाई कर रहा था. बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम को वह हॉस्टल पहुंचा और सीधे अपने कमरे में चला गया. गुरुवार सुबह देर तक बाहर न निकलने पर हॉस्टल के मैनेजर और वार्डेन को शक हुआ. काफी आवाज देने के बावजूद जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही रामगढ़ताल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. दरवाजा खुलवाने पर छात्र का शव पंखे के सहारे फंदे से लटका मिला. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि शव का पैर जमीन से सटा हुआ था, जिसके चलते मामला संदिग्ध माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने मौके से एक पन्ने का सुसाइड नोट भी बरामद किया है.

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माता-पिता मुझे माफ कर दीजिएगा
पुलिस की मानें तो उस सुसाईड नोट में छात्र ने लिखा है कि मुझे माफ करना मम्मी-पापा, मैं न अच्छा बेटा बन सका और न ही अच्छा छात्र. मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. मगर अगले जन्म में आपके सपने जरूर पूरे करूंगा. इस भावुक सुसाईड नोट के सामने आने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. सूचना मिलते ही परिजन अलीगढ़ से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी. फिलहाल पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है.

गोरखपुर के हॉस्टल में बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सुसाइड नोट आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियां मामले को रहस्यमय बना रही हैं. अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी हुई हैं.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

 

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