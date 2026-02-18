Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3113872
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

70 शिकायतें, 3 करोड़ का खेल और अधूरे विकास कार्य; बलरामपुर में कथित भ्रष्टाचार से मचा हड़कंप

Balrampur News: बलरामपुर में इन दिनों कथित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में है. हैरानी की बात यह है कि इस ग्राम पंचायत की जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक करीब 70 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

70 शिकायतें, 3 करोड़ का खेल और अधूरे विकास कार्य; बलरामपुर में कथित भ्रष्टाचार से मचा हड़कंप

बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धनघटा ग्राम पंचायत इन दिनों कथित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में है. हैरानी की बात यह है कि इस ग्राम पंचायत की जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक करीब 70 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है. इस कारण मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है.

क्या हैं पूरा मामला ?
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बीते दो वर्षों में ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर लगभग 3 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च दिखाई गई है. हालांकि, जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आती है.  ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद गांव में अपेक्षित विकास नहीं हुआ है और कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं. कई स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू तो किए गए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया.

कागजों पर पूरे अधूरे विकास कार्य
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में कई विकास कार्य केवल कागजों पर पूरे दिखाकर भुगतान करा लिया गया. इनमें पशु शेड निर्माण, शौचालय निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कार्य शामिल हैं. ग्रामीणों का कहना है कि कई लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला और कुछ मामलों में बिना कार्य पूरा किए ही धनराशि निकाल ली गई. उनका दावा है कि यदि वास्तव में 3 करोड़ रुपये विकास पर खर्च हुए होते तो गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व पंचायत सचिव और रोजगार सेवक पर लगे आरोप
इस मामले में पूर्व पंचायत सचिव नित्यानंद सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और रोजगार सेवक आलोक मिश्रा पर आरोप लगाए जा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इनके कार्यकाल में योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता की कमी रही और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो.

आरोपों को रोजगार सेवक ने बताया निराधार
वहीं, रोजगार सेवक आलोक मिश्रा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि पंचायत में सभी विकास कार्य नियमों के तहत किए गए हैं और आरोप राजनीति से प्रेरित हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी.

 

TAGS

balrampur news

Trending news

balrampur news
70 शिकायतें, 3 करोड़ का खेल और अधूरे विकास कार्य; बलरामपुर में कथित भ्रष्टाचार
CM Yogi to meet Mohan Bhagwat today
यूपी चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई! सीएम योगी आज मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात
UP Road Accidents
यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन खून से सनी सड़कें! छात्र समेत पांच गंभीर, दो की मौत
allahabad high court verdict
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षकों का ट्रांसफर शासनादेश बरकरार; कह दी ये बात
UP Board Exams 2026
सीसीटीवी की निगरानी में शुरू हुई UP बोर्ड परीक्षा;नकल पर जीरो टॉलरेंस का सख्त संदेश
Kanpur News
BJP नेता सोनू राठौर पर जानलेवा हमला, पहले गोली मारी फिर चाकु से गोद डाला; हालत गंभीर
amit shah
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का बजने वाला है बिगुल, हरिद्वार से अमित शाह करेंगे शंखनाद
Yogi Adityanath
22 फरवरी से विदेश दौरे पर सीएम योगी, सिंगापुर से जापान.. निवेश पर ध्यान; जानें प्लान
UP board exam
आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, कड़ी निगरानी के बीच 53 लाख छात्र देंगे एग्जाम
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में फिर बदला मौसम, चमोली समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट