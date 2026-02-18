70 शिकायतें, 3 करोड़ का खेल और अधूरे विकास कार्य; बलरामपुर में कथित भ्रष्टाचार से मचा हड़कंप

बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धनघटा ग्राम पंचायत इन दिनों कथित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में है. हैरानी की बात यह है कि इस ग्राम पंचायत की जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक करीब 70 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है. इस कारण मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है.

क्या हैं पूरा मामला ?

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बीते दो वर्षों में ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर लगभग 3 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च दिखाई गई है. हालांकि, जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आती है. ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद गांव में अपेक्षित विकास नहीं हुआ है और कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं. कई स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू तो किए गए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया.

कागजों पर पूरे अधूरे विकास कार्य

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में कई विकास कार्य केवल कागजों पर पूरे दिखाकर भुगतान करा लिया गया. इनमें पशु शेड निर्माण, शौचालय निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कार्य शामिल हैं. ग्रामीणों का कहना है कि कई लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला और कुछ मामलों में बिना कार्य पूरा किए ही धनराशि निकाल ली गई. उनका दावा है कि यदि वास्तव में 3 करोड़ रुपये विकास पर खर्च हुए होते तो गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती.

पूर्व पंचायत सचिव और रोजगार सेवक पर लगे आरोप

इस मामले में पूर्व पंचायत सचिव नित्यानंद सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और रोजगार सेवक आलोक मिश्रा पर आरोप लगाए जा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इनके कार्यकाल में योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता की कमी रही और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो.

आरोपों को रोजगार सेवक ने बताया निराधार

वहीं, रोजगार सेवक आलोक मिश्रा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि पंचायत में सभी विकास कार्य नियमों के तहत किए गए हैं और आरोप राजनीति से प्रेरित हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी.