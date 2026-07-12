सोनौली बॉर्डर पर अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल में अवैध घुसपैठ की कोशिश नाकाम; पासपोर्ट-वीजा भी नहीं मिला

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महराजगंज/अमित त्रिपाठी: भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सोनौली सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. सुरक्षा एजेंसियों ने पगडंडियों के रास्ते भारत से अवैध रूप से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे एक अमेरिकी नागरिक को दबोचा है. तलाशी के दौरान उसके पास से वीजा और पासपोर्ट सहित कोई भी वैध दस्तावेज बरामद नहीं हुआ. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.
पगडंडियों के रास्ते भागने की फिराक में था विदेशी नागरिक
मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई भारत-नेपाल सीमा के पिलर संख्या 512 के पास की गई. सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो मुख्य मार्ग को छोड़कर पगडंडियों के रास्ते नेपाल सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. SSB और पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे हिरासत में ले लिया. पूछताछ में उसने अपनी पहचान जॉर्डन ब्राउन निवासी कैलिफोर्निया, अमेरिका के रूप में बताई.
थाईलैंड में खोया पासपोर्ट, जलमार्ग से पहुंचा था गोवा
अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) सिद्धार्थ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिकी एम्बेसी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई संयुक्त पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक जॉर्डन ब्राउन ने बताया कि वह कुछ समय पहले टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट कहीं गुम हो गया. इसके बाद उसने कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय अवैध रास्ता चुना. वह जलमार्ग के जरिए पहले श्रीलंका पहुंचा और फिर वहीं से समुद्री रास्ते से भारत के गोवा राज्य में आकर छिपकर रह रहा था."
गोवा में लंबे समय तक अवैध रूप से रहने के बाद, आरोपी रविवार को महराजगंज के सोनौली बॉर्डर के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे सरहद पार करने से पहले ही धर दबोचा.
विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज, भेजा गया जेल
सुरक्षा एजेंसियों को युवक के पास से भारत में रहने या नेपाल यात्रा करने से जुड़ा कोई भी वैध प्रपत्र (Documents) नहीं मिला है. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी जॉर्डन ब्राउन के खिलाफ आव्रजन अधिनियम (Immigration Act) और विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) की धारा 21/23 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. इस गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी और ज्यादा सख्त कर दी है.