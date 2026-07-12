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सोनौली बॉर्डर पर अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल में अवैध घुसपैठ की कोशिश नाकाम; पासपोर्ट-वीजा भी नहीं मिला

Maharajganj News: भारत-नेपाल की सोनौली सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने नेपाल में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे अमेरिकी नागरिक जॉर्डन ब्राउन को गिरफ्तार किया. उसके पास वीजा और पासपोर्ट सहित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला. पुलिस ने विदेशी अधिनियम और आव्रजन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 12, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:39 PM IST
सोनौली बॉर्डर पर अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल में अवैध घुसपैठ की कोशिश नाकाम; पासपोर्ट-वीजा भी नहीं मिला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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