सोनौली बॉर्डर पर अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल में अवैध घुसपैठ की कोशिश नाकाम; पासपोर्ट-वीजा भी नहीं मिला

विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज, भेजा गया जेल

सुरक्षा एजेंसियों को युवक के पास से भारत में रहने या नेपाल यात्रा करने से जुड़ा कोई भी वैध प्रपत्र (Documents) नहीं मिला है. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी जॉर्डन ब्राउन के खिलाफ आव्रजन अधिनियम (Immigration Act) और विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) की धारा 21/23 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. इस गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी और ज्यादा सख्त कर दी है.