भागते अमेरिकी नागरिक को रस्सी से बांधा! बॉर्डर पर SSB जवान को दिया धक्का, फिर ग्रामीणों ने जो किया... Video Viral

क्या है ये पूरा मामला?

जब एसएसबी जवान का हाथ छुड़ाकर वह भागने लगा तो नेपाल सीमा के निकट होने के कारण कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और लगा कि वह भारतीय सीमा से दूर चला जाएगा. इस दौरान एसएसबी जवानों और स्थानीय ग्रामीणों ने उसे पकड़ने के लिए प्रयास किया. किसी तरह घेराबंदी कर जब उसे पकड़ा गया तो वह फिर से ग्रामीणों को धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगा. आखिरकार ग्रामीणों ने उसके एक पैर रस्सी से बांध दिए और उस पर काबू पाया.