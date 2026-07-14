भागते अमेरिकी नागरिक को रस्सी से बांधा! बॉर्डर पर SSB जवान को दिया धक्का, फिर ग्रामीणों ने जो किया... Video Viral

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Maharajganj News/ अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें एक अमेरिकन नागरिक एसएसबी जवान को धक्का देकर भागता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि बिना वीजा भारत से नेपाल पगडंडियों के रास्ते जाने का प्रयास के दौरान अमेरिकी नागरिक जॉर्डन ब्राउन को एसएसबी जवानों ने पकड़ा था, लेकिन उस वक्त स्थिति असहज हो गई थी.
क्या है ये पूरा मामला?
जब एसएसबी जवान का हाथ छुड़ाकर वह भागने लगा तो नेपाल सीमा के निकट होने के कारण कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और लगा कि वह भारतीय सीमा से दूर चला जाएगा. इस दौरान एसएसबी जवानों और स्थानीय ग्रामीणों ने उसे पकड़ने के लिए प्रयास किया. किसी तरह घेराबंदी कर जब उसे पकड़ा गया तो वह फिर से ग्रामीणों को धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगा. आखिरकार ग्रामीणों ने उसके एक पैर रस्सी से बांध दिए और उस पर काबू पाया.
अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मुकदमा
वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी नागरिक के एक पैर में रस्सी बंधी हुई थी. ग्रामीण और एसएसबी जवान उसे अपने चेक पोस्ट पर ले जाते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. तलाशी के दौरान उसके पास से 31460 रुपए नकद और दो मोबाइल फोन बरामद हुए, लेकिन उसके पास वीजा पासपोर्ट कुछ भी नहीं मिला. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.
मामले पर क्या बोले नौतनवा सीओ?
नौतनवा सीओ बसंत सिंह ने बताया कि एसएसबी जवानों ने अमेरिकी नागरिक को पुलिस को सौपा था. उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर रविवार को उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. रस्सी बांधने के प्रकरण के मामले में उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को अमेरिकी नागरिक के पैर में रस्सी नहीं बांधनी चाहिए थी. इस मामले की जांच कराई जाएगी.
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