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भागते अमेरिकी नागरिक को रस्सी से बांधा! बॉर्डर पर SSB जवान को दिया धक्का, फिर ग्रामीणों ने जो किया... Video Viral

Maharajganj News: महाराजगंज में एक अमेरिकी नागरिक को बिना वीजा नेपाल जाने की कोशिश में पकड़ा गया है. भागने की कोशिश करने पर ग्रामीणों और एसएसबी जवानों ने उसके पैर में रस्सी बांध दी और उसको काबू में किया. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 14, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:15 AM IST
भागते अमेरिकी नागरिक को रस्सी से बांधा! बॉर्डर पर SSB जवान को दिया धक्का, फिर ग्रामीणों ने जो किया... Video Viral
Image Credit: Maharajganj NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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