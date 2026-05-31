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गोरखपुर में खूनी हुआ जमीनी विवाद, लाठी-डंडों और रॉड से पीट-पीटकर ऑटो चालक की हत्या, गांव में तनाव

Gorakhpur News: गोरखपुर में जमीन विवाद ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया है. जहां पर पट्टीदारों के बीच चल रहे पुराने भूमि विवाद में 26 वर्षीय ऑटो चालक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 31, 2026, 03:17 PM IST
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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ढखवा गांव में पट्टीदारों के बीच चल रहे वर्षों पुराने भूमि विवाद ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया. शनिवार देर रात हुए इस हिंसक संघर्ष में एक 26 वर्षीय ऑटो चालक युवक की लाठी-डंडों, ईंट और लोहे की रॉड से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में मातम और भारी तनाव का माहौल है.

दिल्ली से बहन को घर लाते ही थमी सांसें
मृतक की पहचान पिंटू साहनी (26 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गोरखपुर शहर में ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. मिली जानकारी के अनुसार, पिंटू शनिवार को ही अपनी विवाहित बहन को दिल्ली से वापस गांव लेकर आया था. परिवार में बहन के आने की खुशियां अभी ठीक से मनाई भी नहीं गई थीं कि देर रात पट्टीदारों के साथ वर्षों पुराना भूमि विवाद अचानक भड़क उठा.

देखते ही देखते दोनों पक्षों में शुरू हुई कहासुनी हिंसक झड़प में तब्दील हो गई. आरोप है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने एकजुट होकर पिंटू पर लाठी-डंडों, ईंटों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में पिंटू गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. आनन-फानन में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. हालांकि, मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, गांव में भारी बल तैनात
पिंटू चार भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था. उसके तीन बड़े भाई आजीविका के सिलसिले में बाहर रहते हैं और अविवाहित पिंटू ही घर पर रहकर माता-पिता का एकमात्र सहारा था. उसकी मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मृतक की बहन और परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यदि पुलिस ने समय रहते जमीन विवाद की शिकायतों पर ठोस कार्रवाई की होती, तो आज पिंटू की जान बच सकती थी."

घटना की संवेदनशीलता और ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने ढखवा गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है.

तीन आरोपी हिरासत में, सख्त कार्रवाई का आश्वासन
घटना की सूचना मिलते ही एसपी साउथ ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से पूछताछ की. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पीड़ित पक्ष की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

एसपी साउथ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. नामजद चार आरोपियों में से तीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है.  पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बड़ा सवाल 
गोरखपुर की इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में लंबित पड़े भूमि विवादों और उनके हिंसक परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर कब तक जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों की रंजिश में ऐसे ही बेगुनाह युवाओं की जान जाती रहेगी और परिवार उजड़ते रहेंगे? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

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