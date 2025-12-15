Gorakhpur: गोरखपुर जंक्शन पर ट्रेन में बच्चे का जन्म, सरयू-यमुना एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर से हैरान कर देने वाली और राहत भरी खबर सामने आ रही है. चलती ट्रेन में अचानक प्रसव पीड़ा उठी. यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई लेकिन रेलवे की तत्परता व डॉक्टर की सूझबूझ और आरपीएफ की मुस्तैदी से कोच के अंदर ही महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई. सरयू-यमुना एक्सप्रेस में एक महिला ने बेटी को जन्म दिया. मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं.

बलिया की रहने वाली है महिला

लखनऊ से जयनगर जा रही सरयू-यमुना एक्सप्रेस रविवार दोपहर उस वक्त सुर्खियों में आ गई, जब ट्रेन के एस-1 कोच में एक गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला की पहचान बलिया जिले की रहने वाली ममता देवी के रूप में हुई है, जो अपने पति अजय के साथ यात्रा कर रही थीं. जानकारी के मुताबिक, रविवार को सरयू-यमुना एक्सप्रेस को अयोध्या की जगह गोरखपुर रूट से चलाया गया था.

अचानक बिगड़ी तबीयत

दोपहर करीब दो बजे, ट्रेन जब बस्ती से आगे बढ़ रही थी, तभी एस-1 कोच की 43 नंबर बर्थ पर बैठी ममता देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और प्रसव पीड़ा तेज हो गई. घबराए पति अजय ने तुरंत ट्रेन में मौजूद टीटीई को इसकी जानकारी दी. टीटीई ने बिना देरी किए लखनऊ कंट्रोल रूम को सूचना दी. इसके बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन के यात्री मित्र कार्यालय को अलर्ट किया गया और डॉक्टर बुलाने के निर्देश दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

गोरखपुर में सुरक्षित डिलीवरी

जैसे ही ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पहुंची यात्री मित्र जयश्याम ने रेलवे डॉक्टर सत्य प्रकाश और उनकी मेडिकल टीम को मौके पर बुला लिया. आरपीएफ की महिला जवान तुरंत कोच में पहुंचीं और प्रसव में सुविधा के लिए यात्रियों को नीचे उतरवाया गया. डॉक्टर ने कोच के अंदर ही महिला का चेकअप किया और वहीं सुरक्षित डिलीवरी कराई. ममता देवी ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया. इस दौरान करीब आधे घंटे तक सरयू-यमुना एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर स्टेशन पर ही खड़ी रही.

उसी ट्रेन से रवाना हुए पति-पत्नी और नवजात

प्रसव के बाद डॉक्टरों ने महिला को अस्पताल ले जाने की सलाह दी लेकिन प्राथमिक इलाज और जरूरी दवाइयां लेने के बाद ममता देवी अपने पति और नवजात बेटी के साथ उसी ट्रेन से आगे की यात्रा पर रवाना हो गईं. ममता के पति अजय ने बताया कि पत्नी की हालत बिगड़ने पर वे पूरी तरह घबरा गए थे लेकिन ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने हिम्मत दी और समय पर टीटीई को सूचना देने की सलाह दी। डॉक्टर के समय पर पहुंचने से उनकी पत्नी और बेटी दोनों सुरक्षित हैं.

क्या बोले आरपीएफ इंस्पेक्टर?

वहीं आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि जैसे ही गर्भवती महिला की हालत खराब होने की सूचना मिली महिला जवानों को तुरंत डॉक्टर के साथ ट्रेन में भेजा गया. फिर सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक प्रसव कराया गया. महिला को सुरक्षित आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया. चलती ट्रेन में जिम्मेदारी, इंसानियत और त्वरित कार्रवाई की ये मिसाल गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली. जहां रेलवे, डॉक्टर और आरपीएफ की टीम ने मिलकर एक नई जिंदगी को सुरक्षित इस दुनिया में लाने का काम किया.

लग्जरी कार, 8 गनर और फुल प्रोटोकॉल....अब गोरखपुर में फर्जी IAS अरेस्ट, चार राज्यों में फैला रखा था नेटवर्क