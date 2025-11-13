Advertisement
किस्सा : जब UP की इस जेल में चाचा नेहरू ने मनाया अपना जन्मदिन, 17 दिन कैद रहे, नहीं बुझने दी आजादी की मशाल!

Nehru Ji Birthday Special: भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. लेकिन देश को आजाद कराने की खातिर एक बार उन्हें अपना जन्मदिन उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जेल में बिताना पड़ा था. क्या है ये किस्सा आइये आपको बताते हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 13, 2025, 09:28 PM IST
गोरखपुर: देश की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी कई ऐतिहासिक विरासतें आज भी गोरखपुर की पहचान हैं. इन्हीं में से एक विरासत ऐसी है जिसका जिक्र अक्सर पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन हो ही जाता है. जवाहर लाल नेहरू जिनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है वो एक बार अपने जन्मदिन पर जेल में थे. 

गोरखपुर की पुरानी जेल में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 17 दिन कैद में बिताए थे और इसी दौरान उनका जन्मदिन भी था. यह वही दौर था जब भारत में आज़ादी का बिगुल तेज़ी से बजने लगा था और अंग्रेजी हुकूमत हर आवाज़ को दबाने पर आमादा थी. 

सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए नेहरू जी
इतिहासकारों के अनुसार, 31 अक्टूबर 1940 को पंडित नेहरू को गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया था. वह इन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह आंदोलन के समर्थन में विभिन्न शहरों का दौरा कर रहे थे. लालडिग्गी पार्क समेत तीन स्थानों पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और किसानों, मजदूरों और युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया.

पंडित नेहरू 7 नवंबर 1940 से सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले थे. लेकिन आंदोलन शुरू होने से पहले ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल में डाल दिया.

कैसे जन्मदिन पर जेल में रहे जवाहर लाल नेहरू
3 नवंबर 1940 को गोरखपुर जेल परिसर में ही ब्रिटिश अफसर ई.डी. मॉस ने उनका ट्रायल किया, जिसमें उन्हें चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. हालांकि, 17 दिन बाद, 16 नवंबर 1940 को उन्हें देहरादून जेल  में स्थानांतरित कर दिया गया.

दिलचस्प बात यह है कि नेहरू ने अपना जन्मदिन (14 नवंबर 1940) भी गोरखपुर जेल की चारदीवारी में ही मनाया था. लेकिन जेल की दीवारें उनकी विचारधारा को रोक नहीं पाईं. वहां भी उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के संदेश को अपने साथियों तक पहुंचाया.

इतिहास के पन्नों में यह प्रसंग इसलिए खास है क्योंकि गोरखपुर में नेहरू का यह प्रवास आज़ादी के आंदोलन को नई ऊर्जा देने वाला साबित हुआ था. आज भी शहर के बीचोंबीच स्थित ‘नेहरू पार्क’ उनकी उसी विरासत की याद दिलाता है. 

किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों और समाज के हर वर्ग के हक़ में आवाज़ उठाने वाले पंडित नेहरू का यह संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि आज़ादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जन-जागरण की यात्रा थी, जिसकी एक अहम कहानी गोरखपुर जेल की दीवारों में आज भी दर्ज है. 

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

