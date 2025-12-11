Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3037750
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

डॉक्टर की पढ़ाई फ्री में नहीं होती…दर्द से कराहती गर्भवती महिला से चिकित्सक ने मांगे 500 रुपये, स्वास्थ्य विभाग पर लगा बड़ा दाग!

Gorakhpur News: यह पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट का है. यहां गर्भवती महिला के इलाज के बदले सरकारी डॉक्टर के द्वारा खुलेआम 500 रुपये मांग रहा है. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से एक शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सरकारी अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर इलाज के बदले खुलेआम पैसों की मांग करता दिख रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया है और जांच शुरू कर दी गई है. 

गोरखपुर के सीएचसी अस्पताल का मामला 
दरअसल, यह पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट का है. यहां गर्भवती महिला के इलाज के बदले सरकारी डॉक्टर के द्वारा खुलेआम 500 रुपये मांग रहा है. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. घूसखोर डॉक्टर की पहचान अखिलेश सिंह के रूप में हुई है. वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले मरीज के परिजनों से कहते हैं कि मैं 35 साल से हूं. डॉक्टर की पढ़ाई फ्री में नहीं होती, 500 लगेंगे. 

गर्भवती महिला के इलाज के लिए मांगे 500 रुपये 
यानी सरकारी अस्पताल, जहां मुफ़्त इलाज का दावा किया जाता है. वहां इलाज के लिए खुलेआम 500 रुपये की मांग की जा रही है. परिजनों के मुताबिक, गर्भवती महिला की हालत नाज़ुक थी. उन्हें डर था कि पैसे न देने पर इलाज में देरी हो सकती है और जान को खतरा हो सकता है. मजबूरी में परिवार को डॉक्टर की मांग माननी पड़ी. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीब और जरूरतमंदों के लिए सरकारी अस्पताल आखिरी उम्मीद होते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएमओ ने बैठाई जांच 
ऐसे में इलाज के नाम पर पैसा मांगना न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की साख पर बड़ा दाग है. मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर डॉ. राजेश झा ने तुरंत संज्ञान लिया. डॉ. राजेश झा ने कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए डिप्टी CMO को भेजा गया था. पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन तत्काल एक्शन में आरोपी डॉक्टर को CMO कार्यालय से अटैच कर दिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ें : सीएम योगी जनता दर्शन; जरूरतमंद को घर और बीमारों को इलाज का भरोसा, 300 लोगों की सुनी समस्याएं

यह भी पढ़ें : लग्जरी कार, 8 गनर और फुल प्रोटोकॉल....अब गोरखपुर में फर्जी IAS अरेस्ट, चार राज्यों में फैला रखा था नेटवर्क

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

SIR in Uttar Pradesh
SIR के बोझ से गई आंगनवाड़ी कार्यकत्री की जान! ड्यूटी के दौरान हार्टअटैक से मौत
Ayodhya Weather
ठंड से कांपे अयोध्यावासी! पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गलन, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
Bahraich Ramgopal Mishra Murder Case
रामगोपाल हत्याकांड में 13 महीने बाद इंसाफ, 13 प्वाइंट में समझिये पूरी कहानी
baghpat news
यूपी में फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश! बागपत में बड़ी साजिश नाकाम
Codeine Cough Syrup Case
अमित टाटा से मेरे संबंध....कोडीन कफ सिरप के आरोपों पर धनंजय सिंह ने क्या कहा?
Amethi news
1 हजार के चक्कर में गवा दिए 20 लाख! ठगों ने वृद्धा पेंशन का लालच दे खाते से उड़ाई माल
Bahraich latest News
बहराइच के रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान, सरफराज को फांसी, 9 को उम्रकैद
jaunpur latest news
मांझा बना मौत! बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद जिंदा घर नहीं लौटा टीचर, घर में कोहराम
Sir
राहत! यूपी में बढ़ी SIR की डेटलाइन, अब इस दिन तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे नाम
Magh Mela 2026
माघ मेले की टिक-टिक शुरू! प्रयागराज में फिर बसने जा रहा है आस्था का महाकुंभ