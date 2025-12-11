डॉक्टर की पढ़ाई फ्री में नहीं होती…दर्द से कराहती गर्भवती महिला से चिकित्सक ने मांगे 500 रुपये, स्वास्थ्य विभाग पर लगा बड़ा दाग!

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से एक शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सरकारी अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर इलाज के बदले खुलेआम पैसों की मांग करता दिख रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया है और जांच शुरू कर दी गई है.

गोरखपुर के सीएचसी अस्पताल का मामला

दरअसल, यह पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट का है. यहां गर्भवती महिला के इलाज के बदले सरकारी डॉक्टर के द्वारा खुलेआम 500 रुपये मांग रहा है. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. घूसखोर डॉक्टर की पहचान अखिलेश सिंह के रूप में हुई है. वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले मरीज के परिजनों से कहते हैं कि मैं 35 साल से हूं. डॉक्टर की पढ़ाई फ्री में नहीं होती, 500 लगेंगे.

गर्भवती महिला के इलाज के लिए मांगे 500 रुपये

यानी सरकारी अस्पताल, जहां मुफ़्त इलाज का दावा किया जाता है. वहां इलाज के लिए खुलेआम 500 रुपये की मांग की जा रही है. परिजनों के मुताबिक, गर्भवती महिला की हालत नाज़ुक थी. उन्हें डर था कि पैसे न देने पर इलाज में देरी हो सकती है और जान को खतरा हो सकता है. मजबूरी में परिवार को डॉक्टर की मांग माननी पड़ी. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीब और जरूरतमंदों के लिए सरकारी अस्पताल आखिरी उम्मीद होते हैं.

सीएमओ ने बैठाई जांच

ऐसे में इलाज के नाम पर पैसा मांगना न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की साख पर बड़ा दाग है. मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर डॉ. राजेश झा ने तुरंत संज्ञान लिया. डॉ. राजेश झा ने कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए डिप्टी CMO को भेजा गया था. पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन तत्काल एक्शन में आरोपी डॉक्टर को CMO कार्यालय से अटैच कर दिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

