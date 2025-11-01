Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2983630
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

'न मैं इन धमकियों से डरता हूं, न झुकूंगा'...धमकी के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने मां को लेकर कही ये बात

Ravi kishan: भोजपुरी एक्टर और भारतीय जनता पार्टी से गोरखपुर के सांसद सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली थी जिस पर उनका रिएक्शन आया है.  चलिए जानते हैं क्या कहा...

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

bhojpuri actor Ravi Kishan (File)
bhojpuri actor Ravi Kishan (File)

Ravi Kishan Threat: उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और भोजपुरी कलाकार रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है. जिसकी जानकारी खुद रवि किशन ने एक पोस्ट से दी है. धमकी मिलने के बाद सांसद रवि किशन ने कहा कि मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न मैं इन धमकियों से डरता हूं, न झुकूंगा।

सांसद रवि किशन ने अपने सोशल मिडिया पर लिखा ...
मुझे हाल ही में फ़ोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माता जी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं और प्रभु श्रीराम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर, बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश हैं, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न मैं इन धमकियों से डरता हूं, न झुकूंगा।

जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के पथ पर चलना मेरे लिए कोई राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है। मैं इस मार्ग पर हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े। यह मार्ग कठिन है, पर मुझे इसी में अपना जीवन सार्थक दिखाई देता है। मेरे लिए यह संघर्ष आत्मसम्मान, आस्था और कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक है और मैं अंत तक दृढ़ रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

फ़ोन कॉल के ज़रिए जान से मारने की धमकी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला को शुक्रवार (31 अक्टूबर) को बिहार से कथित तौर पर एक फ़ोन कॉल के ज़रिए जान से मारने की धमकी मिली.  फ़ोन करने वाले ने खुद को बिहार के आरा ज़िले के जवनिया गाँव का अजय कुमार यादव बताया और सांसद को जान से मारने की सीधी धमकी दी.  अधिकारियों के मुताबिक, धमकी भरा कॉल रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को आया था.  कॉल के दौरान, आरोपी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा, “रवि किशन यादवों के ख़िलाफ़ टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूँगा।”

TAGS

bhojpuri actor ravi kishanRavi KishanUP NewsLucknow newsRavi Kishan death threat

Trending news

Today UP Encounter
यूपी में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर: कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़
igas festival
उत्तराखंड में क्यों मनाई जाती है 11 दिन बाद दिवाली...जानें इगास बुग्याल की परंपरा!
Lucknow news
पूर्वी यूपी के इन जिलों में आज से धान खरीद शुरू, यहां जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
bhojpuri actor ravi kishan
न मैं इन धमकियों से डरता हूं,न झुकूंगा, धमकी के बाद क्या बोले बीजेपी सांसद रवि किशन
Agra News
40 फीट गहरे कुएं में गिरा मासूम,18 घंटे से रेस्क्यू जारी, खेलते वक्त हुआ बड़ा हादसा
Mathura News
मथुरा में सनसनीखेज वारदात, शराब पीने से रोका तो बेटे ने पिता को मार दी गोली
bijnor news
नशा मुक्ति केंद्र की छत से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
ALIGARH FIRING
अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, प्रॉपर्टी डीलर पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां
UP Police Computer Operator Exam
यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा आज, 2 लेयर सिक्योरिटी से गुजरेंगे छात्र
Gorakhpur sahityik Mahakumbh
CM योगी ने किया पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ,डिजिटल ज्ञान के साथ बच्चों का मनोरंजन