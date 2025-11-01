'न मैं इन धमकियों से डरता हूं, न झुकूंगा'...धमकी के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने मां को लेकर कही ये बात

Ravi Kishan Threat: उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और भोजपुरी कलाकार रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है. जिसकी जानकारी खुद रवि किशन ने एक पोस्ट से दी है. धमकी मिलने के बाद सांसद रवि किशन ने कहा कि मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न मैं इन धमकियों से डरता हूं, न झुकूंगा।

सांसद रवि किशन ने अपने सोशल मिडिया पर लिखा ...

मुझे हाल ही में फ़ोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माता जी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं और प्रभु श्रीराम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर, बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश हैं, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न मैं इन धमकियों से डरता हूं, न झुकूंगा।

जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के पथ पर चलना मेरे लिए कोई राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है। मैं इस मार्ग पर हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े। यह मार्ग कठिन है, पर मुझे इसी में अपना जीवन सार्थक दिखाई देता है। मेरे लिए यह संघर्ष आत्मसम्मान, आस्था और कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक है और मैं अंत तक दृढ़ रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा.

फ़ोन कॉल के ज़रिए जान से मारने की धमकी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला को शुक्रवार (31 अक्टूबर) को बिहार से कथित तौर पर एक फ़ोन कॉल के ज़रिए जान से मारने की धमकी मिली. फ़ोन करने वाले ने खुद को बिहार के आरा ज़िले के जवनिया गाँव का अजय कुमार यादव बताया और सांसद को जान से मारने की सीधी धमकी दी. अधिकारियों के मुताबिक, धमकी भरा कॉल रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को आया था. कॉल के दौरान, आरोपी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा, “रवि किशन यादवों के ख़िलाफ़ टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूँगा।”