“आपका रेट क्या है”.... पूछने पर भड़कीं निशा उपाध्याय! सैंडल लेकर मारने दौड़ीं भोजपुरी लोक गायिका का वीडियो वायरल

Gorakhpur News: गोरखपुर के कैंट इलाके में स्थित रेलवे ऑफिसर्स क्लब मैदान में आयोजित निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं थीं भोजपुरी लोक गायिका निशा उपाध्याय. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 24, 2026, 09:33 PM IST
Nisha Upadhyay
Nisha Upadhyay

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में आयोजित एक निजी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान चर्चित भोजपुरी लोक गायिका निशा उपाध्याय मंच पर ही भड़क उठीं. आरोप है कि एंकर द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के बाद उन्होंने सैंडल निकालकर संचालक की ओर दौड़ लगा दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

यह है पूरा मामला
गोरखपुर के कैंट इलाके में स्थित रेलवे ऑफिसर्स क्लब मैदान में बीते 21 फरवरी को शहर के जाने माने वकील गिरजेश शुक्ला के पुत्र के निजी बहुभोज कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम के दौरान लाइव परफॉर्मेंस दे रहीं भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय अचानक गुस्से में आ गईं. 

मंच पर भड़कीं निशा उपाध्याय 
बताया जा रहा है कि मंच संचालन कर रहे एंकर ने भरे मंच से उनसे “आपका रेट क्या है” जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. इस टिप्पणी को लेकर माहौल गरमा गया. आरोप है कि टिप्पणी सुनते ही सिंगर ने अपनी सैंडल निकाल ली और एंकर की ओर बढ़ गईं. मंच पर मौजूद आयोजकों और अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. हालांकि, वायरल वीडियो को लेकर अलग-अलग दावे भी किए जा रहे हैं. 

जांच में जुटी पुलिस 
मामले को लेकर निशा उपाध्याय कुछ अधिवक्ताओं के साथ मंगलवार को एसपी सिटी से मिलीं और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद कैंट थाने में मंच संचालक मुकेश रॉय के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है. 

कौन हैं निशा उपाध्याय?
निशा उपाध्याय मूल रूप से बिहार सारण के गौर बसंत गांव की रहने वाली हैं. वर्तमान में वह पटना में रहती हैं. लोक गीतों और स्टेज परफॉर्मेंस की चर्चित आवाज मानी जाती हैं. यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में लोकप्रिय हैं. 

