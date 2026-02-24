“आपका रेट क्या है”.... पूछने पर भड़कीं निशा उपाध्याय! सैंडल लेकर मारने दौड़ीं भोजपुरी लोक गायिका का वीडियो वायरल

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में आयोजित एक निजी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान चर्चित भोजपुरी लोक गायिका निशा उपाध्याय मंच पर ही भड़क उठीं. आरोप है कि एंकर द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के बाद उन्होंने सैंडल निकालकर संचालक की ओर दौड़ लगा दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह है पूरा मामला

गोरखपुर के कैंट इलाके में स्थित रेलवे ऑफिसर्स क्लब मैदान में बीते 21 फरवरी को शहर के जाने माने वकील गिरजेश शुक्ला के पुत्र के निजी बहुभोज कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम के दौरान लाइव परफॉर्मेंस दे रहीं भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय अचानक गुस्से में आ गईं.

मंच पर भड़कीं निशा उपाध्याय

बताया जा रहा है कि मंच संचालन कर रहे एंकर ने भरे मंच से उनसे “आपका रेट क्या है” जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. इस टिप्पणी को लेकर माहौल गरमा गया. आरोप है कि टिप्पणी सुनते ही सिंगर ने अपनी सैंडल निकाल ली और एंकर की ओर बढ़ गईं. मंच पर मौजूद आयोजकों और अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. हालांकि, वायरल वीडियो को लेकर अलग-अलग दावे भी किए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में जुटी पुलिस

मामले को लेकर निशा उपाध्याय कुछ अधिवक्ताओं के साथ मंगलवार को एसपी सिटी से मिलीं और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद कैंट थाने में मंच संचालक मुकेश रॉय के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है.

कौन हैं निशा उपाध्याय?

निशा उपाध्याय मूल रूप से बिहार सारण के गौर बसंत गांव की रहने वाली हैं. वर्तमान में वह पटना में रहती हैं. लोक गीतों और स्टेज परफॉर्मेंस की चर्चित आवाज मानी जाती हैं. यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में लोकप्रिय हैं.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़, 24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश तेज

यह भी पढ़ें : पूर्वी यूपी पर सूरज का अटैक! फरवरी में ही पारा हाई, IMD ने बजाई खतरे की घंटी