सॉरी नहीं बोलूंगी... दबंगों ने कार सवार युवती से की मारपीट और गालीगलौज; कार, बाइक में हुई थी मामूली टक्कर

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में सड़क हादसे के बाद दबंगई का मामला सामने आया है. शाहपुर थाना क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर के बाद कुछ युवकों ने कार सवार युवती से कथित तौर पर "सॉरी" बोलने का दबाव बनाया. इनकार करने पर युवती के साथ मारपीट, अभद्रता और धमकी देने का आरोप है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
क्या है पूरा मामला
गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित रेलवे हॉस्पिटल के पास गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे एक ग्रैंड विटारा कार और बाइक की टक्कर हो गई. आरोप है कि हादसे के बाद बाइक चालक ने कार सवार युवती से सॉरी बोलने की जिद की. युवती के इनकार करने पर कुछ देर बाद काली स्कॉर्पियो से पहुंचे अन्य युवकों ने उसके साथ मारपीट और अभद्रता की.
पीड़ित महिला का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके बाल पकड़कर खींचा, कपड़े फाड़ने की कोशिश की, बैड टच किया और विरोध करने पर रेप व जान से मारने की धमकी भी दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
पीड़िता की तहरीर पर शाहपुर थाने में अज्ञात बाइक चालक और काली स्कॉर्पियो सवार युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की और एक आरोपी राज निषाद (पुत्र सुभाष निषाद, निवासी पादरी बाजार मोहनापुर थाना शाहपुर) को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
निमिष पाटिल, एसपी सिटी गोरखपुर ने बताया
"युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है. मामले की जांच जारी है"
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