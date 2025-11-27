Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3019690
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur News: महिला निगरानी करती रही, दो लड़कियां आई और बाइक का हैंडल खोला; फिर लेकर हो गई फुर्र

Gorakhpur Bike Theft Case: गोरखपुर में बाइक चोरी की अनोखी वारदात देखने को मिली है. यहां दो लड़कियों ने घर के बरामदे में खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया और उसे लेकर चलती बनी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur News
Gorakhpur News

Gorakhpur Bike Theft Case/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. झंगहा थाना क्षेत्र के राजधानी गांव में दो लड़कियों ने पड़ोसी के घर के बरामदे में खड़ी बाइक को पैदल ही लेकर चली गईं. बाइक लॉक नहीं थी और पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. पीड़ित ने फुटेज के साथ एसएसपी को शिकायत दी है, लेकिन छह दिन बाद भी बाइक बरामद नहीं हो सकी है. अब पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है.

क्या है ये पूरा मामला?
गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के राजधानी गांव में यह वही पल है, जब दो लड़कियां चुपके से गली में दाखिल होती हैं और एक सुनसान पड़े घर के बरामदे में खड़ी बाइक उनका टारगेट बन चुकी थी. वहीं, कैमरे में कुछ दूरी पर घर के बाहर एक महिला पहरेदार की तरह खड़ी दिखती है. इसी दौरान दोनों लड़कियां इधर-उधर नजरें दौ दौड़ाती हैं और घर के अंदर घुस जाती हैं. कुछ सेकंड बाद सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
दोनों लड़कियां पैदल ही बाइक को घसीटकर बाहर ले जाती हैं. बाइक अनलॉक थी और बस चल पड़ी बिना चाबी बिना किसी रोकटोक पीड़ित जवाहर प्रसाद ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मामले की शिकायत झंगहा थाने और एसएसपी ऑफिस में दी. उनका कहना है कि दोनों लड़कियां गांव की ही हैं और उसके बावजूद पुलिस ने छह दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की. फुटेज भी दे दिया तहरीर भी पर बाइक वापस नहीं मिली. पुलिस सिर्फ जांच की बात कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

उधर, झंगहा थाना प्रभारी अनूप सिंह का दावा है कि यह चोरी नहीं थी. उनके हिसाब से मारपीट विवाद के बाद बाइक लावारिस हालत में पड़ी थी. लड़कियां उसे ‘सुरक्षा’ के लिए अपने घर ले गईं और बाद में पुलिस को सूचना भी दी. अगर पुलिस का तर्क सही है तो फिर छह दिन बाद भी बाइक मालिक को क्यों नहीं वापस मिली? सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, शिकायत दर्ज है फिर कार्रवाई में देर क्यों?

यह भी पढ़ें: IAS अनुष्का शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, CM योगी ने आईएएस अफसरों का किया ट्रांसफर

TAGS

gorakhpur bike theft caseGorakhpur Newsgorakhpur policeGorakhpur Viral Video

Trending news

gorakhpur bike theft case
महिला निगरानी करती रही, दो लड़कियां आई और बाइक का हैंडल खोला; फिर लेकर हो गई फुर्र
gorakhpur rain alert
पूर्वी UP में ठंड के टॉर्चर के लिए हो जाएं तैयार! कोहरे से ढके रहेंगे ये जिले
Uttarakhand Cold Wave Alert
टिहरी से मुक्तेश्वर तक तेजी से लुढ़का पारा, गंगोत्री में नदी-झरने जमकर हुए बर्फ
UP Rain Alert
UP में बर्फीली हवाओं का टॉर्चर! इन जिलों में जमकर पड़ रहा कोहरा, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
UP BJP
UP BJP जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान, मेरठ-हापुड़ से लेकर कौशांबी तक देखें लिस्ट
prayagraj news
551 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई...यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने लगाई लंबी छलांग
Om Prakash Rajbhar
खोंखी आवे सवेरे....घोसी में उपचुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान
IAS Transfer
IAS अनुष्का शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, CM याेगी ने आईएएस अफसरों का किया ट्रांसफर
Varanasi latest news
धनुष और कृति सेनन ने काशी में की गंगा आरती, करने वाले हैं बड़े पर्दे पर बड़ा धमाका!
Mathura News
मथुरा– वृंदावन की बदलेगी सूरत! ब्रॉड गेज रेल लाइन का रास्ता साफ