Gorakhpur News: महिला निगरानी करती रही, दो लड़कियां आई और बाइक का हैंडल खोला; फिर लेकर हो गई फुर्र

Gorakhpur Bike Theft Case/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. झंगहा थाना क्षेत्र के राजधानी गांव में दो लड़कियों ने पड़ोसी के घर के बरामदे में खड़ी बाइक को पैदल ही लेकर चली गईं. बाइक लॉक नहीं थी और पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. पीड़ित ने फुटेज के साथ एसएसपी को शिकायत दी है, लेकिन छह दिन बाद भी बाइक बरामद नहीं हो सकी है. अब पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है.

क्या है ये पूरा मामला?

गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के राजधानी गांव में यह वही पल है, जब दो लड़कियां चुपके से गली में दाखिल होती हैं और एक सुनसान पड़े घर के बरामदे में खड़ी बाइक उनका टारगेट बन चुकी थी. वहीं, कैमरे में कुछ दूरी पर घर के बाहर एक महिला पहरेदार की तरह खड़ी दिखती है. इसी दौरान दोनों लड़कियां इधर-उधर नजरें दौ दौड़ाती हैं और घर के अंदर घुस जाती हैं. कुछ सेकंड बाद सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

दोनों लड़कियां पैदल ही बाइक को घसीटकर बाहर ले जाती हैं. बाइक अनलॉक थी और बस चल पड़ी बिना चाबी बिना किसी रोकटोक पीड़ित जवाहर प्रसाद ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मामले की शिकायत झंगहा थाने और एसएसपी ऑफिस में दी. उनका कहना है कि दोनों लड़कियां गांव की ही हैं और उसके बावजूद पुलिस ने छह दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की. फुटेज भी दे दिया तहरीर भी पर बाइक वापस नहीं मिली. पुलिस सिर्फ जांच की बात कर रही है.

उधर, झंगहा थाना प्रभारी अनूप सिंह का दावा है कि यह चोरी नहीं थी. उनके हिसाब से मारपीट विवाद के बाद बाइक लावारिस हालत में पड़ी थी. लड़कियां उसे ‘सुरक्षा’ के लिए अपने घर ले गईं और बाद में पुलिस को सूचना भी दी. अगर पुलिस का तर्क सही है तो फिर छह दिन बाद भी बाइक मालिक को क्यों नहीं वापस मिली? सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, शिकायत दर्ज है फिर कार्रवाई में देर क्यों?

