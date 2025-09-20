गोरखपुर में BJP नेता की दुकान चला बुलडोजर, SSP दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे ‘अपनों’ से नाराज नेताजी
गोरखपुर में BJP नेता की दुकान चला बुलडोजर, SSP दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे ‘अपनों’ से नाराज नेताजी

Gorakhpur News: बीजेपी के वरिष्ठ नेता धरने पर बैठने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर दौड़े और बीजेपी नेता को समझाकर ऑफिस के अंदर ले गए, लेकिन बाहर निकले ही नेता जी ने अपना दर्द बयां कर दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:08 PM IST
नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में बीजेपी नेता की दुकान पर बुलडोजर चालने का मामला सामने आया है. बुलडोजर एक्‍शन से नाराज बीजेपी नेता व उत्‍तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्‍य चिरंजीव चौरसिया एसएसपी ऑफ‍िस के सामने धरने पर बैठ गए. बीजेपी नेता के साथ उनके समर्थक भी धरने पर बैठ गए. पुलिस पर उत्पीड़न और भूमाफिया से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए. 

यह है पूरा मामला 
जैसे ही सूचना मिली कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ गए हैं, पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर दौड़े और चिरंजीवी चौरसिया को समझाकर ऑफिस के अंदर ले गए, लेकिन जब नेता जी बाहर निकले तो मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए फूट-फूट कर रो पड़े. वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी मेयर चिरंजीवी चौरसिया का कहना है कि बीती रात भूमाफिया ने पुलिस से सेटिंग कर उनकी दुकान को जमींदोज कर दिया. 

कैश लूटने का भी आरोप 
उन्होंने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ के दौरान दुकान में रखा करीब 10 हजार रुपये कैश और जरूरी कागजात भी लूट लिए गए. अगले दिन सुबह बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और विरोध जताया. कोतवाली थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि दुकान खरीदने वाले ने विरासत गलियारा के नाम पर दुकान को गिरवा दिया, जबकि इसको लेकर किसी अदालत का कोई आदेश तक नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

1980 से दुकान पर कब्‍जा था 
चिरंजीवी चौरसिया का कहना है कि 1980 से वे नियामक चक इलाके में इस दुकान का संचालन कर रहे थे. लेकिन हाल ही में एक भूमाफिया ने दुकान खरीदी और रातोंरात बुलडोजर चलवा दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने पूर्व डिप्टी मेयर को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द ही भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बीजेपी के वरिष्ठ नेता की दुकान गिराए जाने से सियासत भी गरमा गई है. 

