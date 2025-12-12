कौन हैं पूर्वांचल के कद्दावर नेता पंकज चौधरी? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना तय!

Who is Pankaj Chaudhary: यूपी को नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है. इसी 14 दिसंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बीच पंकज चौधरी के नाम की चर्चा तेज गई है. सूत्रों के मुताबिक, पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है. पंकज चौधरी पूर्वांचल के कद्दावत नेता हैं. कुर्मी समाज में उनकी अच्छी पकड़ है. ओबीसी चेहरा होने के नाते पंकज चौधरी की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है. आइए जानते हैं कौन हैं पंकज चौधरी?.

कौन हैं पंकज चौधरी?

पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में हुआ था. उनके पिता स्वर्गीय भगवती प्रसाद चौधरी एक जमींदार थे. उनकी माता उज्ज्वल चौधरी, वे भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहीं. वह महाराजगंज जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं. पंकज चौधरी का विवाह 11 जून 1990 को भाग्यश्री चौधरी से हुआ था. वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं. पंकज और भाग्य श्री को एक पुत्र और एक पुत्री हैं.

1989 में शुरू किया राजनीतिक सफर

पंकज चौधरी यूपी के महराजगंज से सात बार के सांसद रह चुके हैं. पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं. पंकज चौधरी वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री हैं. पंकज चौधरी ने अपना राजनीतिक सफर 1989 से शुरू किया था. उन्होंने गोरखपुर नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत गए. 1989 में ही गोरखपुर से कटकर महाराजगंज अलग जिला बना. इसके बाद से पंकज चौधरी ने महाराजगंज को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया.

पंकज चौधरी के पास कितनी संपत्ति?

2024 के लोकसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे के मुताबिक, पंकज चौधरी के पास लगभग 41.90 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई गई है. इसमें कृषि भूमि, आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं. इससे पहले पंकज चौधरी का नाम तब सुर्खियों में आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चलकर उनके घर पहुंचे थे. दरअसल, गोरखपुर के घंटाघर हरिवंश गली में पंकज चौधरी का घर है. रास्ता संकरा होने के चलते पीएम मोदी 200 मीटर दूर पैदल चलकर उनके यहां पहुंचे थे.

14 दिसंबर मिल जाएगा नया प्रदेश अध्यक्ष

बता दें कि भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो गया है. नए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए लंबे समय से इंतजार था. अब इसपर विराम लग सकता है. बीजेपी उत्तर प्रदेश के संगठन चुनाव अधिकारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया है कि नए बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 13 दिसंबर को नामांकन होगा. अगर एक से ज्यादा नामांकन हुआ तो चुनाव कराया जाएगा. वहीं, अगर एक ही नामांकन हुआ तो अगले दिन चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देंगे.

