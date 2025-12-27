Advertisement
अयोध्या में गोवा से ज्यादा पर्यटक....2027 में 17 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, भाजपा सांसद का बड़ा दावा

Gorakhpur News: अभी बिहार में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है. इसके बाद हम लोग बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचाएंगे, वहां भी कमल खिलेगा. इसके बाद यूपी की बारी है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:26 PM IST
BJP MP Ravi Kishan
Gorakhpur News: गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने दावा कि है कि भाजपा 2017 का रिकॉर्ड तोड़कर तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से यूपी ग्रोथ कर रहा है. गोवा से ज्यादा पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं. 

गोरखपुर सांसद का बड़ा दावा 
रवि किशन ने कहा कि अभी बिहार में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है. इसके बाद हम लोग बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचाएंगे, वहां भी कमल खिलेगा. इसके बाद बारी यूपी की है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर रवि किशन ने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जो भी विकास कार्य हुए, वे निजी या परिवार के पैसे से नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन से हुए हैं. 

डबल इंजन की सरकार 
प्रधानमंत्री मोदी का बेहतरीन शासन यह सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा जनता के हित में ही खर्च हो. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन भाजपा सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व बदलाव आया है जो सदियों तक कोई नहीं कर पाया. रवि किशन ने कहा कि यूपी की डबल इंजन की सरकार ने माफिया मुक्त, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, जहां बेटियों को अपराध से मुक्ति दिलाई और बीमारू प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया. 

बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली
इतना ही नहीं 45 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया. यूपी में एम्स, चीनी कारखाने, रिंग रोड, पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और फिल्म सिटी बनने जा रही हैं. बिना खर्ची-पर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं. अगर इतिहास गिनाऊं तो वक्त भी कम पड़ जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं. 

'अयोध्या में गोवा से ज्यादा पर्यटक आ रहे'
उन्होंने कहा कि अयोध्या में गोवा से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं. यहां पलायन रुक गया है, सभी को रोजगार मिल रहा है. रवि किशन ने कहा कि विपक्षी दल धोखे से लोकसभा में कुछ सीटें जीत लिए, लेकिन 2027 का चुनाव रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जो रोडमैप बनाया, वह ऐतिहासिक है. 

'बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे'
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर भाजपा सांसद ने कहा कि इंसान को भगवान ने बनाया है और हम धर्म या जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करते. महबूबा मुफ्ती से मैं पूछना चाहता हूं कि जब बांग्लादेश में एक हिंदू दलित लड़के को बेरहमी से मार डाला गया, तब आप चुप क्यों रहीं? आपने तब क्यों नहीं बोला? किसी विपक्षी नेता ने क्यों नहीं बोला? कांग्रेस चुप क्यों रही? मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए. भाजपा सांसद ने कहा कि मैं स्पष्ट कहता हूं कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे. वामपंथी सोच को इस देश से जाना होगा.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

