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बीजेपी की नई टीम से यादव आउट! 10 ब्राह्मण चेहरों के भरोसे पूर्वांचल फतेह करने की तैयारी, सिर्फ 2 महिलाएं

UP BJP Regional Executive Committee: गोरखपुर में भाजपा की नई क्षेत्रीय टीम के गठन के साथ ही संगठन के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की तस्वीर सामने आ गई है. प्रदेश नेतृत्व की मंजूरी के बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने 39 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. नई टीम में अलग-अलग जातीय और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है. सबसे ज्यादा चर्चा 10 ब्राह्मण चेहरों को मिली जगह को लेकर है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 04, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:12 AM IST
बीजेपी की नई टीम से यादव आउट! 10 ब्राह्मण चेहरों के भरोसे पूर्वांचल फतेह करने की तैयारी, सिर्फ 2 महिलाएं
Image Credit: UP BJP News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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