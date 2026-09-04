बीजेपी की नई टीम से यादव आउट! 10 ब्राह्मण चेहरों के भरोसे पूर्वांचल फतेह करने की तैयारी, सिर्फ 2 महिलाएं

गोरखपुर का दबदबा, अन्य पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी

संगठन में जिला स्तर पर संतुलन बनाते हुए अकेले गोरखपुर से सबसे ज्यादा 8 नेताओं को जगह मिली है. पार्टी ने सवर्णों के अलावा वैश्य, सैंथवार, कुशवाहा, बेलदार, कुर्मी, अग्रहरी और भूमिहार समाज के नेताओं को भी पदाधिकारी बनाकर निचले स्तर तक संदेश देने की कोशिश की है. इस 39 सदस्यीय टीम में दो बातें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं. इस टीम में किसी यादव चेहरे को जगह नहीं मिली है और महिलाओं की भागीदारी भी सिर्फ दो नेताओं तक सीमित है. जिन महिला नेताओं पर भरोसा जताया गया है, उनमें सुनीता अग्रहरी (क्षेत्रीय मंत्री) और नेहामणि आर्य (कार्यसमिति सदस्य) शामिल हैं.



भाजपा की नई क्षेत्रीय टीम की पूरी सूची

क्षेत्रीय उपाध्यक्ष: राधेश्याम पांडेय, संजीव राय, हरिचरण कुशवाहा, रणजीत राय बड़े, अरजीत सिंह, युधिष्ठिर सिंह, राजेश गुप्ता, कृष्ण गोपाल जायसवाल, जयप्रकाश शाही, राजेंद्र प्रसाद पांडेय.

क्षेत्रीय महामंत्री: डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, डॉ. बच्चा पांडेय नवीन, भास्कर निषाद, राहुल श्रीवास्तव.

क्षेत्रीय मंत्री: रणविजय चौहान, राजेश पाल चौधरी, हरिकेश गुप्ता, कन्हैया पासवान, डॉ. बब्बू प्रसाद बेलदार, वैभव पांडेय, सिद्धार्थ शंकर पांडेय, ध्रुव श्रीवास्तव, सुनीता अग्रहरी, बृजेश राम त्रिपाठी.

कार्यसमिति सदस्य: सुनील गुप्ता, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेतुभान राय, लालजी त्रिपाठी, सज्जन मणि त्रिपाठी, सिद्धार्थ शंकर मिश्र, नेहामणि आर्य, मनीष सिंह, श्रीकृष्ण सिंह किशन, अंबुज शाही, रामपाल सिंह, डॉ. आरडी सिंह, नवनीत नंदन मिश्र, अंशुमान जायसवाल.