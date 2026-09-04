बीजेपी की नई टीम से यादव आउट! 10 ब्राह्मण चेहरों के भरोसे पूर्वांचल फतेह करने की तैयारी, सिर्फ 2 महिलाएं

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UP BJP Regional Executive Committee/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. आगामी चुनावी रणनीतियों और सांगठनिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई गोरखपुर क्षेत्रीय टीम की घोषणा कर दी है. प्रदेश नेतृत्व की हरी झंडी के बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने 39 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इस नई टीम में सामाजिक और जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है.
पूर्वांचल के इस सबसे अहम गढ़ में पार्टी ने एक तरफ जहां अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, वहीं कुछ प्रमुख सामाजिक वर्गों की अनदेखी ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है. राजनीतिक जानकार इसे पूर्वांचल की सियासत में भाजपा के सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं.
10 ब्राह्मण और 4 कायस्थों को अहम जिम्मेदारी
नई कार्यकारिणी में सबसे अधिक दबदबा ब्राह्मण चेहरे का देखने को मिल रहा है. कुल 10 ब्राह्मण नेताओं को संगठन में जगह दी गई है, जिसे पूर्वांचल में ब्राह्मण मतदाताओं के बीच पकड़ और मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है. इसके अलावा, कायस्थ समाज को भी बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है. टीम में शामिल 4 कायस्थ नेताओं में से 2 डॉ. सत्येंद्र सिन्हा और राहुल श्रीवास्तव को क्षेत्रीय महामंत्री जैसी पावरफुल पोस्ट दी गई है. इनके साथ ही डॉ. बच्चा पांडेय नवीन (ब्राह्मण) और पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जुड़े भास्कर निषाद (निषाद) को भी महामंत्री बनाया गया है.
गोरखपुर का दबदबा, अन्य पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी
संगठन में जिला स्तर पर संतुलन बनाते हुए अकेले गोरखपुर से सबसे ज्यादा 8 नेताओं को जगह मिली है. पार्टी ने सवर्णों के अलावा वैश्य, सैंथवार, कुशवाहा, बेलदार, कुर्मी, अग्रहरी और भूमिहार समाज के नेताओं को भी पदाधिकारी बनाकर निचले स्तर तक संदेश देने की कोशिश की है. इस 39 सदस्यीय टीम में दो बातें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं. इस टीम में किसी यादव चेहरे को जगह नहीं मिली है और महिलाओं की भागीदारी भी सिर्फ दो नेताओं तक सीमित है. जिन महिला नेताओं पर भरोसा जताया गया है, उनमें सुनीता अग्रहरी (क्षेत्रीय मंत्री) और नेहामणि आर्य (कार्यसमिति सदस्य) शामिल हैं.
भाजपा की नई क्षेत्रीय टीम की पूरी सूची
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष: राधेश्याम पांडेय, संजीव राय, हरिचरण कुशवाहा, रणजीत राय बड़े, अरजीत सिंह, युधिष्ठिर सिंह, राजेश गुप्ता, कृष्ण गोपाल जायसवाल, जयप्रकाश शाही, राजेंद्र प्रसाद पांडेय.
क्षेत्रीय महामंत्री: डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, डॉ. बच्चा पांडेय नवीन, भास्कर निषाद, राहुल श्रीवास्तव.
क्षेत्रीय मंत्री: रणविजय चौहान, राजेश पाल चौधरी, हरिकेश गुप्ता, कन्हैया पासवान, डॉ. बब्बू प्रसाद बेलदार, वैभव पांडेय, सिद्धार्थ शंकर पांडेय, ध्रुव श्रीवास्तव, सुनीता अग्रहरी, बृजेश राम त्रिपाठी.
कार्यसमिति सदस्य: सुनील गुप्ता, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेतुभान राय, लालजी त्रिपाठी, सज्जन मणि त्रिपाठी, सिद्धार्थ शंकर मिश्र, नेहामणि आर्य, मनीष सिंह, श्रीकृष्ण सिंह किशन, अंबुज शाही, रामपाल सिंह, डॉ. आरडी सिंह, नवनीत नंदन मिश्र, अंशुमान जायसवाल.
महिलाओं की सीमित भागीदारी बनी चर्चा का विषय
कुल मिलाकर भाजपा की नई क्षेत्रीय टीम में अनुभव, संगठनात्मक सक्रियता और सामाजिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखाई देती है. 10 ब्राह्मण चेहरों को जगह देकर पार्टी ने एक बड़े सामाजिक वर्ग को साधने का संदेश दिया है. कायस्थ, निषाद और दूसरे पिछड़े व सामाजिक समूहों को भी संगठन में जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन यादव प्रतिनिधित्व का न होना और महिलाओं की सीमित भागीदारी भी चर्चा का विषय रहेगी.
गोरखपुर क्षेत्र की यह नई टीम सामाजिक प्रतिनिधित्व के जरिए पार्टी के कैडर को नया उत्साह देने का प्रयास कर रही है. अब देखना यह होगा कि यादव समाज की गैरमौजूदगी और महिलाओं की कम संख्या के बीच यह नई टीम बूथ स्तर पर कितना राजनीतिक लाभ दिला पाती है.
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