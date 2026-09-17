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गोरखपुर पहुंचे विनोद तावड़े, 27 घंटे में 62 सीटों की नब्ज टटोलेंगे यूपी बीजेपी प्रभारी

Gorakhpur News: बीजेपी यूपी प्रभारी विनोद तावड़े अपने दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे. वह बूथ स्तर की तैयारियों को परखेंगे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 17, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:32 PM IST
गोरखपुर पहुंचे विनोद तावड़े, 27 घंटे में 62 सीटों की नब्ज टटोलेंगे यूपी बीजेपी प्रभारी

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