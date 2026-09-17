गोरखपुर पहुंचे विनोद तावड़े, 27 घंटे में 62 सीटों की नब्ज टटोलेंगे यूपी बीजेपी प्रभारी

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने पूर्वांचल पर फोकस बढ़ा दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े गुरुवार दोपहर गोरखपुर पहुंचे. तावड़े दो दिनों तक गोरखपुर में रहेंगे और इस दौरान क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन करेंगे. खास तौर पर उन सीटों पर चर्चा की संभावना है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था.
62 विधानसभा सीटों की चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा
विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े का यह गोरखपुर का पहला दौरा है. गुरुवार दोपहर गोरखपुर पहुंचने के बाद तावड़े करीब 27 घंटे यहां रहेंगे. इस दौरान क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठकें प्रस्तावित हैं. गोरखपुर क्षेत्र में प्रशासनिक लिहाज से 10 और संगठनात्मक लिहाज से 12 जिले शामिल हैं. इन जिलों की कुल 62 विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में बूथ स्तर की तैयारियों, संगठन की स्थिति और विधानसभा वार राजनीतिक समीकरणों पर फीडबैक लिया जा सकता है. खास फोकस बस्ती और आजमगढ़ मंडल की उन सीटों पर रहने की संभावना है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था.
क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय भी पहुंचे
विनोद तावड़े के दौरे का कार्यक्रम तय होने के बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय भी गोरखपुर पहुंच गए हैं. पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री डॉ. सत्येंद्र सिन्हा ने बताया कि प्रदेश प्रभारी का दो दिवसीय कार्यक्रम प्रस्तावित है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी. यानि साफ है कि चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा पूर्वांचल की सीटों का बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक फीडबैक जुटाने और संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद में जुट गई है.