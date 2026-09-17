गोरखपुर पहुंचे विनोद तावड़े, 27 घंटे में 62 सीटों की नब्ज टटोलेंगे यूपी बीजेपी प्रभारी

62 विधानसभा सीटों की चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा

विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े का यह गोरखपुर का पहला दौरा है. गुरुवार दोपहर गोरखपुर पहुंचने के बाद तावड़े करीब 27 घंटे यहां रहेंगे. इस दौरान क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठकें प्रस्तावित हैं. गोरखपुर क्षेत्र में प्रशासनिक लिहाज से 10 और संगठनात्मक लिहाज से 12 जिले शामिल हैं. इन जिलों की कुल 62 विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में बूथ स्तर की तैयारियों, संगठन की स्थिति और विधानसभा वार राजनीतिक समीकरणों पर फीडबैक लिया जा सकता है. खास फोकस बस्ती और आजमगढ़ मंडल की उन सीटों पर रहने की संभावना है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था.