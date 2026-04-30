महाराजगंज: जयमाल के दौरान फोटो खिंचवाने पर खूनी संघर्ष, दूल्हे के भाई की मौत मामले में तीन गिरफ्तार

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खुशियों वाला माहौल मातम में बदल गया. सोनौली कोतवाली क्षेत्र के बरगदही गांव में शादी समारोह के दौरान महज फोटो खिंचवाने को लेकर हुए विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया. इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल दूल्हे के बड़े भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले के तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

एक फोटो और उजड़ गया परिवार

घटना बीते रविवार रात की है. नौतनवा थाना क्षेत्र के चड़लहा गांव से दीनानाथ प्रजापति के घर बारात आई थी. द्वारपूजा और अन्य रस्मों के बाद जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान मंच पर फोटो खिंचवाने को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के कुछ युवकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में लात-घूंसे और लाठियां चलने लगीं. बीच-बचाव करने आए दूल्हे के बड़े भाई विनोद प्रजापति पर हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं.

परिजनों का हंगामा

गंभीर रूप से घायल विनोद को आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. दुर्भाग्यवश, इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही शादी की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं. आक्रोशित परिजनों ने शव को दुल्हन के दरवाजे पर रखकर न्याय की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया.

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तीन आरोपी सलाखों के पीछे

मृतक के भाई मोहन की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई. सोनौली कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फरेंदी तिवारी गांव के पास घेराबंदी कर घटना में नामजद तीन वांछित अभियुक्तों शंभू प्रजापति, लाल साहब और नोहर को धर दबोचा. पुलिस ने बताया कि इन तीनों पर हत्या और बलवे जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है.

न्यायालय ने भेजा जेल

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की और आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया.न्यायालय के आदेशानुसार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है. इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि एक मामूली सा विवाद किसी की जान लेने तक कैसे पहुँच सकता है.

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