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ममता हुई दफन, इंसानियत शर्मसार, गोरखपुर में मिट्टी के नीचे मिली महिला और नवजात की लाशें

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सूखे नाले की मिट्टी में दफन 30 साल की अज्ञात महिला और एक नवजात बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 30, 2026, 02:31 PM IST
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फाइल फोटो
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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले  से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सूखे नाले की मिट्टी में दबे एक अज्ञात महिला और नवजात बच्चे के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. यह मामला गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र के जैनपुर ग्राम सभा के मसूदाबाद टोले का है.

गुरुवार सुबह जब लोग टहलने निकले, तो उनकी नजर मिट्टी से बाहर निकले एक इंसानी हाथ पर पड़ी. यह दृश्य देखते ही लोगों के होश उड़ गए और मौके पर देखते ही देखते भीड़ जुट गई. आशंका जताई जा रही है कि बीती शाम हुई तेज बारिश के कारण मिट्टी हट गई, जिससे शव का हाथ बाहर दिखाई देने लगा.

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और खुदाई करवाई. मिट्टी हटाने पर करीब 30 वर्षीय महिला और एक नवजात बच्चे का शव बरामद हुआ. दोनों शव मिट्टी में दबे हुए थे. मौके पर कुछ बाल भी बिखरे मिले हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि दफनाने के बाद शवों को जानवरों ने नोच दिया होगा. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो सकी है.

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एसपी सिटी निमिष पाटिल के अनुसार, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हत्या का मामला है या किसी अन्य कारण से शवों को यहां लाकर दफनाया गया. महिला की पहचान, नवजात की मौत के कारण और घटना के पीछे की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी. इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं. 

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