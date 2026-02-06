Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

रस्सी से बंधा पैर, शरीर पर चोटों के निशान! आर्केस्ट्रा देखने निकले युवक का गेहूं के खेत में मिला शव

Maharajganj News: महाराजगंज में आर्केस्ट्रा देखने के लिए घर से निकला था युवक पर लौटकर नहीं आया. परिवार ने जब पुलिस से गुहार लगाई तब मृत अवस्था में गेहूं के खेत में मिला.हत्या की आंशका जताई जा रही हैं हालाँकि पुलिस अपने जांच में जुटी हुई है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 06, 2026, 04:43 PM IST
महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. बीते दो फरवरी से लापता युवक का शव बुधवार को लेजार महदेवा गांव में तालाब के पास गेहूं के खेत से बरामद हुआ. मृतक की पहचान बैकुंठपुर निवासी आदित्य चौरसिया के रूप में हुई है.शव की हालत और चोटों के निशान को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है.

क्या हैं पूरा मामला जानें ?
जानकारी के अनुसार, बैकुंठपुर गांव निवासी प्रयाग चौरसिया का पुत्र आदित्य चौरसिया (उम्र करीब 17/19 वर्ष) दो फरवरी की रात दोस्तों के साथ हरपुर गांव के कटहिया में आयोजित आर्केस्ट्रा कार्यक्रम देखने गया था. देर रात वह घर लौटने के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं पहुंचा.अगले दिन भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो लोगों के मन शक पनपने लगा और चिंता बढ़ने लगी थी.

पुलिस कर रही थी तलाश
जब लड़का की कोई खोज खबर नहीं मिली तो तीन फरवरी को परिजनों फरेंदा थाने में आदित्य की गुमशुदगी दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी. मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही थी. पुलिस टीम लगातार युवक के संभावित ठिकानों का पता लगा रही थी.

शरीर पर गंभीर चोटों के निशान
बुधवार सुबह लेजार महदेवा गांव में तालाब के पास गेहूं के खेत से युवक का शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया.मृतक का एक पैर रस्सी से बंधा हुआ था, जबकि गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए. इन परिस्थितियों ने हत्या की आशंका को और मजबूत कर दिया है.

फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड
घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया. टीमों ने खेत और आसपास के इलाके से साक्ष्य एकत्र किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके.अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गई हैं. तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

