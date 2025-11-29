Advertisement
गोरखपुर में बेकाबू बोलेरो का तांडव, कैंसर अस्पताल के बाहर 16 गाड़ियों को रौंदा, अफरातफरी मची

Gorakhpur News: गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के बाहर लोग आ जा रहे थे. अचानक एक तेज रफ्तार बोलेरो कार पार्किंग में खड़ी डेढ़ दर्जन बाइक को रौंदते हुए चली गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:37 PM IST
गोरखपुर में बेकाबू बोलेरो का तांडव, कैंसर अस्पताल के बाहर 16 गाड़ियों को रौंदा, अफरातफरी मची

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में कैंसर हॉस्पिटल के बाहर तेज रफ्तार बोलेरो ने जमकर तांडव मचाया. बोलेरो कार ने एक दो नहीं बल्कि 16 गाड़ियों को उड़ा दिया. कुछ ही सेकंड में अस्पताल परिसर में चीख–पुकार मच गई. लोग किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई. कुछ को चोट भी आई है.  

यह है पूरा मामला 
दरअसल, गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के बाहर लोग आ जा रहे थे. अचानक एक तेज रफ्तार बोलेरो कार पार्किंग में खड़ी डेढ़ दर्जन बाइक को रौंदते हुए चली गई. यह हादसा देखकर अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई. चीख पुकार मची तो अस्पताल में तैनात गार्ड भी दौड़े और वाहन चालक को पकड़ लिया. हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं.  

16 दो पहिया वाहन को रौंदा 
इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक बोलेरो कार तेज रफ्तार से आती है और पार्किंग में खड़ी 16 बाइक को रौंद देती है. कुछ बाइकें हवा में उछलती हैं और स्कूटी घिसटती चली गईं. वहां मौजूद लोग आंखों के सामने मौत देखकर सहम गए. भीड़ ने मौके पर ही चालक को दबोच लिया. इसकी पहचान यशवंत यादव, निवासी मंझरिया के रूप में हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

चालक का हैरान करने वाला जवाब 
चालक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं, भीड़ के बीच घिरे चालक का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है. पुलिस पूछताछ में चालक ने बताया कि वह हॉस्पिटल में ब्लड देकर आया था. दिमाग सुन्न था समझ नहीं आया कब कार इतनी तेज चली गई. 16 वाहन मालिकों ने शाहपुर थाने में तहरीर दी है और चालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है. हॉस्पिटल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिया है. 

