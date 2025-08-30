गोरखपुर में होटल से चेहरे ढककर भागे लड़के-लड़कियां, ग्रामीणों ने बोला धावा, पुलिस पहुंचते ही सब गायब!

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. झंगहा थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा स्थित एक होटल से उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब ग्रामीणों ने वहां धावा बोल दिया. ग्रामीणों का दावा है कि होटल में अवैध गतिविधियां चल रही थीं. अचानक छापे जैसी स्थिति बनने पर होटल से करीब एक दर्जन लड़के-लड़कियां भाग खड़े हुए.

ग्रामीणों का क्या कहना?

ग्रामीणों के मुताबिक, होटल से बाहर निकलने वाली लड़कियों ने अपने चेहरे दुपट्टे से ढक रखे थे, जबकि लड़कों ने हेलमेट पहनकर पहचान छिपाने की कोशिश की. ग्रामीणों का कहना है कि जब वे होटल पहुंचे, तो वहां से भागते हुए कई जोड़े दिखाई दिए. उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन सब पल भर में फरार हो गए.

पुलिस से की शिकायत

ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत झंगहा थाने में की है. हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है और मौके पर भी पुलिस टीम को कुछ नहीं मिला. यह पहला मामला नहीं है. हाईवे किनारे बने होटलों में इस तरह की गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है. कोनी में पहले रैली निकाली जा चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

विधायक ने की कार्रवाई की मांग

वहीं चौरी चौरा विधायक सरवन निषाद ने पंचायत बुलाकर प्रशासन को चेतावनी दी थी कि इन होटलों पर कार्रवाई हो. दुबियारी में जब ग्रामीण खुद ही होटल पर पहुंचे, तो पूरा होटल खाली कर भाग खड़े हुए जोड़े लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन होटलों की आड़ में कौन कर रहा है काला कारोबार? और कब लगेगा इस पर अंकुश?

यह भी पढ़ें - Prayagraj Crime News: अवैध संबंध! दोस्त बना जानी दुश्मन, BJP नेता रणधीर यादव के अपहरण और हत्या की दर्दनाक कहानी