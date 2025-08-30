गोरखपुर में होटल से चेहरे ढककर भागे लड़के-लड़कियां, ग्रामीणों ने बोला धावा, पुलिस पहुंचते ही सब गायब!
Gorakhpur News: गोरखपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक होटल से उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब ग्रामीणों ने वहां धावा बोल दिया. ग्रामीणों का दावा है कि होटल में अवैध गतिविधियां चल रही थीं.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:03 PM IST
गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. झंगहा थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा स्थित एक होटल से उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब ग्रामीणों ने वहां धावा बोल दिया. ग्रामीणों का दावा है कि होटल में अवैध गतिविधियां चल रही थीं. अचानक छापे जैसी स्थिति बनने पर होटल से करीब एक दर्जन लड़के-लड़कियां भाग खड़े हुए.

ग्रामीणों का क्या कहना?
ग्रामीणों के मुताबिक, होटल से बाहर निकलने वाली लड़कियों ने अपने चेहरे दुपट्टे से ढक रखे थे, जबकि लड़कों ने हेलमेट पहनकर पहचान छिपाने की कोशिश की. ग्रामीणों का कहना है कि जब वे होटल पहुंचे, तो वहां से भागते हुए कई जोड़े दिखाई दिए. उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन सब पल भर में फरार हो गए.

पुलिस से की शिकायत
ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत झंगहा थाने में की है. हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है और मौके पर भी पुलिस टीम को कुछ नहीं मिला. यह पहला मामला नहीं है. हाईवे किनारे बने होटलों में इस तरह की गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है. कोनी में पहले रैली निकाली जा चुकी है.

विधायक ने की कार्रवाई की मांग
वहीं चौरी चौरा विधायक सरवन निषाद ने पंचायत बुलाकर प्रशासन को चेतावनी दी थी कि इन होटलों पर कार्रवाई हो. दुबियारी में जब ग्रामीण खुद ही होटल पर पहुंचे, तो पूरा होटल खाली कर भाग खड़े हुए जोड़े लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन होटलों की आड़ में कौन कर रहा है काला कारोबार? और कब लगेगा इस पर अंकुश?

