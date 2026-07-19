गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 18 एंबुलेंस सीज, 7 हिरासत में

पुलिस के मुताबिक

बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की दलाली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने देर रात बड़ा अभियान चलाया. एसपी सिटी निमिष पाटील के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के फत्तेपुर गांव में छापेमारी की, जहां बड़ी संख्या में निजी एंबुलेंस खड़ी मिलीं. जांच के दौरान 18 एंबुलेंसों को सीज कर दिया गया, जबकि सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, इन एंबुलेंसों के जरिए सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बहकाकर निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था. इसके एवज में दलालों और एंबुलेंस संचालकों के बीच कमीशन का खेल चलता था. शिकायतों के सत्यापन के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है.