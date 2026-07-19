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गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 18 एंबुलेंस सीज, 7 हिरासत में

Gorakhpur News: गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की कथित दलाली करने वाले एंबुलेंस नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. चिलुआताल क्षेत्र में छापेमारी कर 18 निजी एंबुलेंस सीज की गईं और सात लोगों को हिरासत में लिया गया. पुलिस पूरे नेटवर्क, दस्तावेजों और कमीशनखोरी के आरोपों की जांच कर रही है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 19, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:02 PM IST
गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 18 एंबुलेंस सीज, 7 हिरासत में
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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