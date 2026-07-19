गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 18 एंबुलेंस सीज, 7 हिरासत में

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की दलाली कर उन्हें निजी अस्पतालों तक पहुंचाने वाले कथित एंबुलेंस नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में एसपी सिटी निमिष पाटील के नेतृत्व में सीओ गोरखनाथ और गुलरिहा पुलिस ने चिलुआताल के फत्तेपुर गांव में देर रात छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान 18 निजी एंबुलेंस सीज की गईं, जबकि सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि यह नेटवर्क बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बहला-फुसलाकर निजी अस्पतालों तक पहुंचाने का काम करता था. फिलहाल सभी वाहनों के दस्तावेज, परमिट और चालकों का सत्यापन कराया जा रहा है.
पुलिस के मुताबिक
बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की दलाली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने देर रात बड़ा अभियान चलाया. एसपी सिटी निमिष पाटील के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के फत्तेपुर गांव में छापेमारी की, जहां बड़ी संख्या में निजी एंबुलेंस खड़ी मिलीं. जांच के दौरान 18 एंबुलेंसों को सीज कर दिया गया, जबकि सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, इन एंबुलेंसों के जरिए सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बहकाकर निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था. इसके एवज में दलालों और एंबुलेंस संचालकों के बीच कमीशन का खेल चलता था. शिकायतों के सत्यापन के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है.
छापेमारी के दौरान पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों के संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी, लेकिन दोनों फरार मिले. पुलिस का कहना है कि उनकी तलाश जारी है. गौरतलब है कि करीब दो वर्ष पहले भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में सक्रिय एंबुलेंस माफिया गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था. अब एक बार फिर इसी तरह की गतिविधियां सामने आने पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. फिलहाल पुलिस सभी सीज एंबुलेंसों के पंजीकरण, परमिट, फिटनेस और अन्य अभिलेखों की जांच कर रही है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस कथित दलाली नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
एसपी सिटी ने क्या बताया?
एसपी सिटी निमिष पाटील ने साफ कहा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर और उसके आसपास मरीजों की दलाली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अवैध रूप से मरीजों को निजी अस्पतालों तक पहुंचाने वाले गिरोह और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज किसी भी तरह की दलाली या ठगी का शिकार न हों.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की दलाली के खिलाफ गोरखपुर पुलिस की यह अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है. 18 निजी एंबुलेंस सीज होने और सात लोगों से पूछताछ के बाद अब जांच इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. यदि जांच में और नाम सामने आते हैं, तो आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज हो सकती है.