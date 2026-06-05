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संत कबीर नगर: कुआनो नदी में डूबने से सगे भाई-बहन की मौत, ननिहाल आए थे दोनों बच्चे

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। धनघटा थाना क्षेत्र के दौलतपुर घाट पर कुआनो नदी में स्नान करते समय दो सगे भाई-बहन की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद से पीड़ित परिवार और उनके ननिहाल में कोहराम मचा हुआ है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:11 PM IST
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सन्तकबीरनगर/नीरज त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के सन्तकबीरनगर जिले में धनघटा थाना क्षेत्र के दौलतपुर घाट पर कुआनो नदी में स्नान करते समय दो सगे भाई-बहन की डूब जाने से मौत हो गई. मृतक दोनो बच्चे महुली क्षेत्र के मानपुर के रहने वाले थे. स्थानीय गोताखोतों की मदद से दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला गया. दोनों भाई-बहन पिता के साथ अपने ननिहाल गए थे. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक महुली क्षेत्र के मानपुर निवासी हकीमुल्लाह अपने दो बच्चों मो0 सलीम उम्र करीब 14 वर्ष और बेटी इफ़तजँहा उम्र करीब 10 वर्ष के साथ धनघटा क्षेत्र के परसहर गांव अपने ससुराल गए थे. शुक्रवार के दिन हकीकुल्लाह दोनो बच्चो और भाई के साथ दौलतपुर घाट पर स्नान के लिए पहुंचे. 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्नान करते समय मो0 सलीम और इफतजंहा कुआनो नदी के गहराई में चले गए और डूबने लगे. उनके चीखने की आवाज सुनकर लोगो ने उन्हें बचाने का प्रयास किया. लेकिन सफल नही हो सके. दोनों भाई बहन नदी में डूब गए. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई . स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से मो0 सलीम और इफतजंहा को बाहर निकलवाया गया. 

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अस्पताल लाते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतारा, जिनकी कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला जा सका. परिजन आनन-फानन में दोनों भाई-बहन को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मलौली पहुंचे. हालांकि, तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है.  

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