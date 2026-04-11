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दिनदहाड़े दरिंदगी, भीड़ बनी तमाशबीन... बहन की इज्जत बचाने उतरे भाई को दबंगों ने बेरहमी से पीटा

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में दिनदहाड़े एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर उसके भाई को बेरहमी से पीट दिया गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:00 PM IST
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Gorakhpur molestation case
Gorakhpur molestation case

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दिनदहाड़े एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर उसके साथ मौजूद भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी गई. हैरानी की बात ये है कि पूरी घटना के दौरान मौके पर मौजूद दर्जनों लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने भी मदद की कोशिश नहीं की. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां की है ये  घटना?
मामला गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र स्थित गोलघर के जीडीए टॉवर का है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे एक युवती अपने परिचित युवक के साथ यहां कॉफी पीने पहुंची थी. इसी दौरान वहां मौजूद पांच मनबढ़ युवकों ने युवती पर अभद्र टिप्पणी की. युवती ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी गाली-गलौज पर उतर आए.

विवाद बढ़ने पर युवती के साथ आए युवक ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. करीब डेढ़ मिनट के वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पांच युवक मिलकर उसे दौड़ा-दौड़ाकर पीट रहे हैं. युवती लगातार अपने भाई को बचाने की कोशिश करती रही और मदद के लिए चिल्लाती रही,  लेकिन वहां मौजूद लोग सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाते रहे. यहां तक कि सुरक्षा में तैनात गार्ड भी मूकदर्शक बना रहा. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा. आरोपी जाते-जाते युवती को धमकी देकर फरार हो गए कि अगर शिकायत की तो जान से मार देंगे. 

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वहीं स्थानीय दुकानदारों की मानें तो जीडीए टॉवर में रोजाना असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग रहता है. शाम होते ही यहां शराबियों का अड्डा बन जाता है, परिसर में शराब की बोतलें बिखरी रहती हैं और आए दिन हंगामा होता है,  जिसके चलते सभ्य परिवार के लोग यहां आने से कतराने लगे हैं. कई दुकानदार तो अपनी दुकानें खाली कर चुके हैं.

फिलहाल कैंट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद समेत तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाओं में लोग तमाशबीन बने रहेंगे और जिम्मेदार व्यवस्था खामोश रहेगी? 
 

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