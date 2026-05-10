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गोरखपुर का 'कातिल' भाई, कलयुगी छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतारा; जानिए वजह

Gorakhpur News: गोरखपुर से दर्दनाक मामला सामने आया है. जिले में भगौना (बर्तन) बेचने की मामूली सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. छोटे भाई से हुई मारपीट के दौरान बड़े भाई के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसकी इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. जिससे पूरे गांव में मातम छा गया.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 10, 2026, 12:11 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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Gorakhpur News/ नागेंद्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. सहजनवा थाना क्षेत्र के भरपही गांव में भगौना (बर्तन) बेचने की मामूली सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. छोटे भाई से हुई मारपीट के दौरान बड़े भाई के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसकी इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. 

क्या है ये पूरा मामला?
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरपही निवासी श्रवण गौंड के चार पुत्र हैं. सभी की शादी हो चुकी है और वे अलग-अलग परिवार के साथ रहते हैं. शनिवार देर रात घर में रखे भगौना वाले बर्तन को बेचने की बात को लेकर 30 वर्षीय संजय दत्त और उसके छोटे भाई संदीप के परिवार के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

मौत की खबर मिलते ही मचा कोहराम
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी है. आरोप है कि इसी दौरान संजय दत्त जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई और वह बेहोश हो गया. परिजन आनन-फानन में घायल संजय को इलाज के लिए संतकबीरनगर जिला अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

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पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस
मृतक संजय दत्त अपने पीछे पत्नी वंदना देवी, चार वर्षीय पुत्र वनश उर्फ बंटी और एक वर्ष की मासूम बेटी आराध्य को छोड़ गया है. घटना के बाद गांव में भी शोक का माहौल है. घटना की सूचना मिलने के बाद सहजनवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पत्नी वंदना देवी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मारपीट में शामिल लोगों से पूछताछ कर रही है.

क्या बोली मृतक की पत्नी?
मृतक की पत्नी ने बताया कि दोनों भाइयों ने शराब पीकर आपस में विवाद कर लिया उसके बाद हुई पटकी पटका में मेरे पति की मौत हो गई. गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में मामूली घरेलू विवाद ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं. जिस भाई के साथ बचपन बीता, उसी पर बड़े भाई की मौत का आरोप लग रहा है. फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

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