गोरखपुर में दिल दहला देने वाला हादसा! तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने BSF जवान को 12 मीटर तक घसीटा, तड़पतड़प कर मौत

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने देश की सुरक्षा में तैनात एक जवान की जान ले ली. छुट्टी पर घर आए BSF जवान को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने न सिर्फ टक्कर मारी, बल्कि ट्राली में जवान की शरीर फंसने के बावजूद करीब 12 मीटर तक सड़क पर घसीटता रहा. स्थानीय लोगों की नजर पड़ने पर वह चिल्लाने लगे तब जाकर ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर रोकी तब तक जवान के शरीर से काफी खून व मांस के टुकड़े सड़क पर बिखर गए थे. जवान को गंभीर हालत में इलाज के लिए गोरखपुर एम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

छुट्टी पर आया था बीएसफ जवान

गोरखपुर जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के बेलवा गांव निवासी 30 वर्षीय BSF जवान पवन कुमार असम में तैनात थे और कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे. बुधवार को वह अपने किसी निजी काम के शीलसिले में बाइक से ही चौरीचौरा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान परसौनी चौराहे के पास लार्ड बुद्धा स्कूल के निकट तेज रफ्तार मिट्टी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

12 मीटर सड़क पर घसीटा

टक्कर इतनी भीषण थी कि जवान पवन कुमार ट्रैक्टर ट्राली के नीचे फंस गए और करीब 12 मीटर तक घसीटे गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े. ग्रामीणों ने घटना की सूचना परिजनों को दी और घायल जवान को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए एम्स पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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जवान को संभलने की मौका नहीं मिला

स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली की स्पीड बहुत तेज थी. जवान को संभलने का मौका ही नहीं मिला. उसने जवान के फंसने के बाद भी 12 मीटर तक घसीट दिया. यह सड़क हादसा बहुत दर्दनाक था. जवान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी शोक की लहर है, हर कोई इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है. वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है.

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