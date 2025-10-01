बुढ़िया माई मंदिर का चमत्कार, अंगारों पर चल पड़े पुजारी, 600 साल पुराना इतिहास

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में बुधवार को शारदीय नवरात्रि के मौके पर आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम देखने को मिला. कुसम्ही जंगल में स्थित 600 साल पुराने बुढ़िया माई मंदिर में सैकड़ों भक्त तब दंग रह गए जब मंदिर के पुजारी जलते अंगारों पर बिना आंच लगे चल पड़े. हाथ में जलता हुआ खप्पर लिए पुजारी रंजीत निषाद जब अग्नि परीक्षा देने उतरे तो वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जोरदार जयकारों के साथ माहौल गूंजा दिया. लोग पुजारी के चरण छूकर आशीर्वाद लेने उमड़ पड़े.

बुढ़िया माई मंदिर की मान्‍यता

बताया जाता है कि यह परंपरा मंदिर की स्थापना काल से चली आ रही है. पुजारी रंजीत निषाद कहते हैं कि उनके पिता स्वर्गीय रामदेव निषाद भी हर नवरात्रि इस अग्नि-परीक्षा को निभाते थे. मंदिर पुजारी का मानना है कि जो भक्त यहां सच्चे दिल से माथा टेकता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता. बुढ़िया माई मंदिर के चमत्कार का महत्व इतना है कि नवरात्रि के पहले दिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे थे और मां का आशीर्वाद लिया था.

दो दिन पहले सीएम योगी भी पहुंचे थे

साथ ही मंदिर के संरक्षण और सुंदरीकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे. नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में मेले जैसा नजारा रहता है. सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बुढ़िया माता का दर्शन करने आते हैं और चमत्कारी परंपरा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. भक्तों का विश्वास है कि बुढ़िया माई माता अपने उपासकों की रक्षा करती हैं और हर संकट से पार लगाती हैं.

आस्‍था का बड़ा केंद्र

बता दें कि घने जंगल में स्थित बुढ़िया माई का मंदिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोक आस्था का बड़ा केंद्र है. लंबे समय तक उपेक्षित रहे इस मंदिर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बेहतर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया. साथ ही मंदिर परिसर का सुंदरीकरण कराकर श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई.