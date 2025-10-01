Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2944213
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

बुढ़िया माई मंदिर का चमत्कार, अंगारों पर चल पड़े पुजारी, 600 साल पुराना इतिहास

Gorakhpur News: गोरखपुर स्थित बुढ़िया माई मंदिर के चमत्कार का महत्व इतना है कि नवरात्रि के पहले दिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे थे और मां का आशीर्वाद लिया था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुढ़िया माई मंदिर का चमत्कार, अंगारों पर चल पड़े पुजारी, 600 साल पुराना इतिहास

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में बुधवार को शारदीय नवरात्रि के मौके पर आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम देखने को मिला. कुसम्ही जंगल में स्थित 600 साल पुराने बुढ़िया माई मंदिर में सैकड़ों भक्त तब दंग रह गए जब मंदिर के पुजारी जलते अंगारों पर बिना आंच लगे चल पड़े. हाथ में जलता हुआ खप्पर लिए पुजारी रंजीत निषाद जब अग्नि परीक्षा देने उतरे तो वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जोरदार जयकारों के साथ माहौल गूंजा दिया. लोग पुजारी के चरण छूकर आशीर्वाद लेने उमड़ पड़े. 

बुढ़िया माई मंदिर की मान्‍यता
बताया जाता है कि यह परंपरा मंदिर की स्थापना काल से चली आ रही है. पुजारी रंजीत निषाद कहते हैं कि उनके पिता स्वर्गीय रामदेव निषाद भी हर नवरात्रि इस अग्नि-परीक्षा को निभाते थे. मंदिर पुजारी का मानना है कि जो भक्त यहां सच्चे दिल से माथा टेकता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता. बुढ़िया माई मंदिर के चमत्कार का महत्व इतना है कि नवरात्रि के पहले दिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे थे और मां का आशीर्वाद लिया था. 

दो दिन पहले सीएम योगी भी पहुंचे थे 
साथ ही मंदिर के संरक्षण और सुंदरीकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे. नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में मेले जैसा नजारा रहता है. सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बुढ़िया माता का दर्शन करने आते हैं और चमत्कारी परंपरा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. भक्तों का विश्वास है कि बुढ़िया माई माता अपने उपासकों की रक्षा करती हैं और हर संकट से पार लगाती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

आस्‍था का बड़ा केंद्र 
बता दें कि घने जंगल में स्थित बुढ़िया माई का मंदिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोक आस्था का बड़ा केंद्र है. लंबे समय तक उपेक्षित रहे इस मंदिर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बेहतर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया. साथ ही मंदिर परिसर का सुंदरीकरण कराकर श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई. 

TAGS

Budhiya Mata Mandir

Trending news

Barabanki News
भीम आर्मी के पदाधिकारी का फंदे से लटका म‍िला शव, बाराबंकी पुलिस पर गंभीर आरोप लगे
UPSRTC
खुशखबरी! सीएम योगी ने AC रोडवेज बसों से सफर करने वालों को दिया खास तोहफा
Dry Days
क्‍या यूपी में दशहरा और दिवाली जैसे त्‍योहारों पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें?
Barabanki News
दुर्गा पूजा में अजगर को कभी गले में तो कभी मुंह में डाला, हैरतअंगेज शिव तांडव!
Moradabad latest news
I Love Mohammad पोस्टर पर फिर विवाद, मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़े
unique dussehra
रावण-मेघनाथ का दौड़ा-दौड़ाकर वध, 173 साल पुराना इतिहास, यूपी की अनोखी विजयदशमी
Meerut
नमो भारत को मिली नई ताकत.. मुरादनगर आरएसएस से मिलेगी बिजली, होगी करोड़ों की बचत!
Sambhal news
अब तक की सबसे विशाल! यूपी के इस शहर में बनकर तैयार श्रीराम की सबसे ऊंची मूर्ति
Gorakhpur News
यूपी का अनोखा मंदिर, जहां भक्त फल-फूल नहीं मां को चढ़ाते अपना खून
baghpat news
बागपत में साइबर ठगी का गिरोह धराया, ऐसे करते थे लाखों की कमाई
;