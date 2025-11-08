Maharajganj News: सरकारी भवनों पर चल रहा था 'बाबा का बुलडोजर', SDM और अमीन में हुई नोकझोंक तो रुकी कार्रवाई

Maharajganj News/अमित त्रिपाठी: महाराजगंज जिले के पनियरा ब्लॉक परिसर में बुलडोजर एक्शन हुआ. यहां कोर्ट के आदेश पर सरकारी भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है. जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया है. यह मामला 1987 से दीवानी न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन था. कोर्ट ने 30 जनवरी 1991 को फैसला देते हुए अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था.

सरकारी भवनों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई

कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को पनियरा ब्लाक परिसर स्थित सरकारी भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल, एसडीएम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक लगा दी गई है. जेसीबी पहले दो सचिवों के आवास पर चली उसके पहले आनन फानन में कर्मचारी फाइल और सरकारी कागजात समेट कर बाहर रखने लगे.

अवैध कब्जा हटाने का आदेश

यह मामला खंड विकास अधिकारी बनाम नरेंद्र सिंह समेत अन्य से जुड़ा हुआ है. विवादित भूमि लगभग 1 एकड़ की है. कोर्ट ने 30 जनवरी 1991 को फैसला देते हुए अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था. अदालती आदेश के अनुपालन में सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में एक निष्पादन वडर किया गया था. इसके तहत पनियार के खंड विकास अधिकारी को 3 नवंबर 2025 को लिखित सूचना दी गई थी और 7 नवंबर 2025 को कब्जा दिलाने की तिथि निर्धारित की गई थी.

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक

निर्धारित तारीख पर कोर्ट अमीन अरविंद मिश्रा और अन्य विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कब्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की. जिसके बाद बुलडोजर द्वारा सरकारी भवनों को ध्वस्तीकरण किया जाने लगा. इसी बीच सदस्य एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर एसडीएम और अदालत अमीन के बीच बहस हो गई.

एसडीएम ने तत्काल कार्य रोकने का आदेश दिया और मौके पर मौजूद जेसीबी मशीनों को थाने भेज दिया गया. फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई है.

