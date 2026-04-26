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संतकबीरनगर में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मदरसे के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी. यह कार्रवाई कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर की जा रही है.  प्रशासन ने साफ किया है कि मदरसा अवैध रूप से बनाया गया था और इसके निर्माण के लिए आवश्यक नक्शा पास नहीं कराया गया था. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 26, 2026, 12:41 PM IST
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संतकबीरनगर में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात

Sant Kabir Nagar News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मदरसे के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी. यह कार्रवाई कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर की जा रही है.  प्रशासन ने साफ किया है कि मदरसा अवैध रूप से बनाया गया था और इसके निर्माण के लिए आवश्यक नक्शा पास नहीं कराया गया था. 

जानें क्या है पूरी बात ? 
दरअसल, कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं.  पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. 

मौलाना शमशुल हुदा पर गंभीर आरोप
यह मदरसा मौलाना शमशुल हुदा द्वारा बनवाया गया था, जो मूल रूप से संतकबीरनगर के दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाल गांव का निवासी बताया जा रहा है.  जानकारी के अनुसार, वह पहले आजमगढ़ के एक मदरसे में शिक्षक था और वर्ष 2007 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर ली थी. मौलाना पर विदेशी फंडिंग के गंभीर आरोप लगे थे. इस मामले की जांच एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) द्वारा की गई थी, जिसके बाद स्थानीय कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मामले की जांच की, जिसमें करोड़ों रुपये की विदेशी फंडिंग के सबूत सामने आए. 

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देश विरोधी गतिविधियों के भी लगे आरोप
जांच एजेंसियों ने मौलाना शमशुल हुदा पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगाए हैं. हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगी, लेकिन प्रशासन ने इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए कार्रवाई तेज की. प्रशासन के मुताबिक, खलीलाबाद के मोती नगर मोहल्ले में बनाए गए इस मदरसे का निर्माण बिना किसी वैध अनुमति और नक्शा पास कराए किया गया था. इसी आधार पर इसे अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया. 

पांच जेसीबी मशीनों से गिराया जा रहा मदरसा
मदरसे को गिराने के लिए प्रशासन ने पांच जेसीबी मशीनों को लगाया है.  पूरी कार्रवाई की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी खुद कर रहे हैं, ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके. 

क्षेत्र में बना हुआ है तनाव का माहौल
ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हल्का तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है. 

 

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