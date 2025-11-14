Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3004349
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

आधी रात गोरखपुर में सनसनी... घर में घुसकर ऑटो चालक को गोली मारी, मोहल्ले में मचा हड़कंप

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आधी रात घर में घुसकर एक ऑटो चालक को गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. गंभीर रूप से घायल चालक को लखनऊ रेफर किया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 14, 2025, 11:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आधी रात गोरखपुर में सनसनी... घर में घुसकर ऑटो चालक को गोली मारी, मोहल्ले में मचा हड़कंप

दीपेश कुमार/गोरखपुर: सिकरीगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में गुरुवार देर रात गोलीकांड की वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. आधी रात लगभग एक बजे, घर के बरामदे में सो रहे 52 वर्षीय ऑटो चालक धर्मराज साहनी पर अज्ञात हमलावर ने नजदीक से गोली चला दी. वारदात इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. 

गोली चलने से मोहल्ले में मचा हड़कंप
गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और ग्रामीण घर के बाहर दौड़े तो धर्मराज खून से लथपथ खाट के पास पड़े मिले. परिजन तुरंत उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद नाजुक देखते हुए उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया.

पुलिस के मुताबिक धर्मराज रोज की तरह देर रात ऑटो चलाकर घर लौटे थे और भोजन के बाद बरामदे में सो गए थे. ठीक इसी दौरान हमलावर ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए पीछे से गोली दागी और मौके से फरार हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
सूचना मिलते ही एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी, सिकरीगंज थानाध्यक्ष और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया. टीम ने बरामदा, खाट, रक्त के धब्बे और आसपास के हिस्से से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. शुरुआती जांच में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावर धर्मराज की दिनचर्या और उनके सोने की जगह से भलीभांति वाकिफ था.

घटना के बाद इलाके में दहशत
घटना के बाद शिवपुर गांव में डर और तनाव का माहौल है. स्थानीय लोग आधी रात हुई इस वारदात को लेकर सहमे हुए हैं. वहीं, धर्मराज के परिवार ने किसी भी तरह की पुरानी रंजिश या निजी विवाद से साफ इनकार किया है.

पुलिस सभी संभावित एंगल- रंजिश, निजी दुश्मनी, आपराधिक शत्रुता और पेशेगत विवाद- को ध्यान में रखते हुए गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और जल्द ही हमलावर तक पहुंचने की उम्मीद है.

फिलहाल घायल धर्मराज की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस गांव में सुरक्षा व निगरानी बढ़ा दी है. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली धमाका कनेक्शन: हापुड़ से असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार, आतंकी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा

 

TAGS

Gorakhpur Newstoday up crime news

Trending news

Lucknow latest news
खुशखबरी! UP के सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी पहले से ज्यादा दवाएं, नई ड्रग लिस्ट जारी
lakhimpur latest news
लखीमपुर–बहराइच में बाघ और तेंदुए का आतंक बढ़ा, एक बुजुर्ग की मौत, किसान गंभीर घायल
Noida News
नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग ठगी का भंडाफोड़, पति-पत्नी सहित 8 गिरफ्तार,
Hardoi News
सभी को जान से मार दूंगा... दो पक्षों में लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला
Noida News
मोहब्बत में मिला मौत का इनाम, प्रेमी ने गंडासे से काटी गर्दन, नाले में फेंका शव…
Amroha News
कपड़ा गंदा क्यों किया...मां बनी दरिंदगी की मिसाल, मासूम की चीख सुनकर सहम गए लोग!
jalaun news
माचिस से ब्लेड निकाल काटी नस... इंसाफ नहीं तो कोर्ट में जान देने पर तुली विवाहिता
Bihar election result
अखिलेश का दांव खाली, योगी का ‘स्ट्राइक रेट’ भारी! बिहार में सपा चीफ का प्रचार बेअसर
gonda news
मोर्चरी में कांड! गोंडा मेडिकल कॉलेज में शव की दोनों आंखें रहस्यमय तरीके से गायब
aligarh news
तुम बारात लेकर तुरंत निकल जाओ…बारातियों की हरकत पर दुल्हन का दूल्हे पर फूटा गुस्सा