आधी रात गोरखपुर में सनसनी... घर में घुसकर ऑटो चालक को गोली मारी, मोहल्ले में मचा हड़कंप

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आधी रात घर में घुसकर एक ऑटो चालक को गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. गंभीर रूप से घायल चालक को लखनऊ रेफर किया गया है.
दीपेश कुमार/गोरखपुर: सिकरीगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में गुरुवार देर रात गोलीकांड की वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. आधी रात लगभग एक बजे, घर के बरामदे में सो रहे 52 वर्षीय ऑटो चालक धर्मराज साहनी पर अज्ञात हमलावर ने नजदीक से गोली चला दी. वारदात इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला.
गोली चलने से मोहल्ले में मचा हड़कंप
गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और ग्रामीण घर के बाहर दौड़े तो धर्मराज खून से लथपथ खाट के पास पड़े मिले. परिजन तुरंत उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद नाजुक देखते हुए उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया.
पुलिस के मुताबिक धर्मराज रोज की तरह देर रात ऑटो चलाकर घर लौटे थे और भोजन के बाद बरामदे में सो गए थे. ठीक इसी दौरान हमलावर ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए पीछे से गोली दागी और मौके से फरार हो गया.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
सूचना मिलते ही एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी, सिकरीगंज थानाध्यक्ष और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया. टीम ने बरामदा, खाट, रक्त के धब्बे और आसपास के हिस्से से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. शुरुआती जांच में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावर धर्मराज की दिनचर्या और उनके सोने की जगह से भलीभांति वाकिफ था.
घटना के बाद इलाके में दहशत
घटना के बाद शिवपुर गांव में डर और तनाव का माहौल है. स्थानीय लोग आधी रात हुई इस वारदात को लेकर सहमे हुए हैं. वहीं, धर्मराज के परिवार ने किसी भी तरह की पुरानी रंजिश या निजी विवाद से साफ इनकार किया है.
पुलिस सभी संभावित एंगल- रंजिश, निजी दुश्मनी, आपराधिक शत्रुता और पेशेगत विवाद- को ध्यान में रखते हुए गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और जल्द ही हमलावर तक पहुंचने की उम्मीद है.
फिलहाल घायल धर्मराज की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस गांव में सुरक्षा व निगरानी बढ़ा दी है.
