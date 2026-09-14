गोरखपुर में 1.18 करोड़ की ठगी: थ्री स्टार होटल बनाने का सपना दिखाया, जमीन पर गड्ढा खोद हुए फरार

साइट पर सिर्फ गड्डा खोदा गया बस

आरोप है कि इसके बाद अलग-अलग तारीखों में बैंक खाते से 85 लाख 27 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए, जबकि 32 लाख 73 हजार रुपये नकद लिए गए. यानी कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपये लेने के बाद भी होटल का निर्माण नहीं कराया गया. पीड़ित का आरोप है कि साइट पर सिर्फ गड्ढा खोदा गया और इसके बाद काम बंद कर दिया गया. आरोपित फर्जी बिल और रसीदें दिखाकर निर्माण कार्य आगे बढ़ने का भरोसा देते रहे. हालात ये रहे कि खोदे गए गड्ढे को पाटने में भी पीड़ित को करीब 10 लाख रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़े.