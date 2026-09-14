गोरखपुर में 1.18 करोड़ की ठगी: थ्री स्टार होटल बनाने का सपना दिखाया, जमीन पर गड्ढा खोद हुए फरार

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में थ्री स्टार होटल बनवाने के नाम पर व्यवसायी से 1 करोड़ 18 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े तीन ठेकेदारों ने होटल निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये लिए, लेकिन मौके पर सिर्फ गड्ढा खोदकर काम बंद कर दिया. इतना ही नहीं, पीड़ित को भरोसे में रखने के लिए फर्जी बिल और रसीदें भी दिखाई जाती रहीं. अब शिकायत के बाद शाहपुर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जालसाजी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
थ्री स्टार होटल बनना था
मामला गोरखपुर महानगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर का है, जहां धर्मपुर प्रगति विहार कॉलोनी निवासी राम अवतार सिंह की जमीन पर थ्री स्टार होटल बनना प्रस्तावित था. पीड़ित के मुताबिक, उन्होंने 23 अगस्त 2021 को लखनऊ के आदिल नगर, टेढ़ी पुलिया स्थित रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े ठेकेदार मो. फरीद किदवई, फैकुल्लाह खान और नसीम अहमद से होटल निर्माण के लिए अनुबंध किया था.
साइट पर सिर्फ गड्डा खोदा गया बस
आरोप है कि इसके बाद अलग-अलग तारीखों में बैंक खाते से 85 लाख 27 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए, जबकि 32 लाख 73 हजार रुपये नकद लिए गए. यानी कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपये लेने के बाद भी होटल का निर्माण नहीं कराया गया. पीड़ित का आरोप है कि साइट पर सिर्फ गड्ढा खोदा गया और इसके बाद काम बंद कर दिया गया. आरोपित फर्जी बिल और रसीदें दिखाकर निर्माण कार्य आगे बढ़ने का भरोसा देते रहे. हालात ये रहे कि खोदे गए गड्ढे को पाटने में भी पीड़ित को करीब 10 लाख रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़े.
आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी
मामला यहीं नहीं रुका. राम अवतार सिंह का आरोप है कि 9 अप्रैल को आरोपितों की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस भेजा गया, जिसमें कथित तौर पर कूटरचित इकरारनामा लगाया गया था. आरोप है कि मूल अनुबंध के पैरा 18 को काटकर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि कथित फर्जी प्रति में इसी पैरा के जरिए 50 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग जोड़ दी गई. पीड़ित ने आरोपितों पर रकम नहीं देने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है.
बैंक ट्रांजैक्शन और बिल रसीद की जांच कर रही पुलिस
शिकायत के बाद सीओ गोरखनाथ रवि सिंह के निर्देश पर शाहपुर पुलिस ने तीनों ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है. सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस बैंक ट्रांजैक्शन, अनुबंध, बिल-रसीद और कथित कूटरचित दस्तावेजों की जांच कर रही है. जांच के बाद ही ठगी और जालसाजी के आरोपों की पूरी तस्वीर साफ होगी.