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गोरखपुर में 1.18 करोड़ की ठगी: थ्री स्टार होटल बनाने का सपना दिखाया, जमीन पर गड्ढा खोद हुए फरार

Gorakhpur News: लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े ठेकेदारों ने गोरखपुर के व्यापारी को थ्री स्टार होटल बनाने का सपना दिखाकर करोड़ों पर ठग लिए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 14, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:35 PM IST
गोरखपुर में 1.18 करोड़ की ठगी: थ्री स्टार होटल बनाने का सपना दिखाया, जमीन पर गड्ढा खोद हुए फरार
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

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