कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे से साइबर ठगी! मोबाइल नंबर से फर्जी UPI आईडी बना खाते से उड़ाए रुपये

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के बेटे के नाम पर हैरान कर देने वाला साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है. जालसाज ने कथित तौर पर मंत्री के बेटे डॉ. अमित कुमार निषाद के ही मोबाइल नंबर पर बैंक खाता खोलते हुए यूपीआई आईडी बना ली. ऐसे में जो भी व्यक्ति मंत्री के बेटे को पैसे भेजता वह रकम जालसाज के खाते में चली जाती.

गोरखपुर पुलिस के हाथ पांव फूले

मामले का खुलासा तब हुआ जब एक ट्रांजेक्शन में 20 हजार और 50 हजार रुपये किसी और के खाते में पहुंच गए. पीड़ित की शिकायत पर शाहपुर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. और मामले की गम्भीरता को देखते हुए साइबर सेल भी एक्टिव हो चुकी है.

मंत्री के बेटे के नंबर से बना ली यूपीआई आईडी

गोरखपुर के जंगल सालिकराम में रहने वाले कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के बेटे डॉक्टर अमित कुमार निषाद साइबर ठगी का शिकार हो गए. जालसाज ने डॉक्टर के एयरटेल नंबर पर बैंक खाता और यूपीआई आईडी बना ली. इसके बाद फ्रॉड का खेल शुरू कर दिया. डॉ. अमित कुमार निषाद ने बताया कि मेरे नंबर से किसी समरीन अली नाम के व्यक्ति ने बैंक खाता खोला है. जो भी पैसा मेरे नंबर पर भेजा जाता था वो उसके खाते में चला जाता था.

मित्र ने भेजे पैसे तो हुआ खुलासा

31 मार्च 2025 को जब अमित के एक मित्र ने इनसे उधार लिए हुए रुपये को वापस लौटाने के लिए गूगल पे का इस्तेमाल किया तो मामला का खुलासा हुआ. अमित निषाद ने बताया कि मेरे मित्र ने मेरे मोबाइल नंबर पर बने हुए गूगल पे अकाउंट पर 20 हजार रुपये भेजे थे, लेकिन वह पैसा दूसरे के खाते में चला गया. डॉक्टर अमित निषाद का आरोप है कि यह सब कई दिनों से चल रहा था. मेरे मोबाइल नंबर पर बने गूगल पे पर आने वाले रुपये का ट्रांजेक्शन सीधे दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो रहे थे. अमित निषाद ने शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

साइबर सेल को एक्टिव किया गया

इसके बाद शाहपुर थाना प्रभारी नीरज राय ने बताया कि समरीन अली नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच कर रहे हैं. साइबर सेल को भी लगाया गया है. बैंक डिटेल निकलवाई गई है. जल्दी ही आरोपी को पकड़ कर रुपये बरामद करने की कार्रवाई होगी.

