ऑपरेशन सिंदूर में सेना को थी पूरी आजादी...गोरखपुर पहुंचे CDS अनिल चौहान बोले-मकसद साफ था
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

ऑपरेशन सिंदूर में सेना को थी पूरी आजादी...गोरखपुर पहुंचे CDS अनिल चौहान बोले-मकसद साफ था

Gorakhpur News:गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 2016 और 2019 की ऐतिहासिक कार्रवाईयों को याद दिलाया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को पूरी आजादी थी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:47 PM IST
CDS General Anil Chauhan
CDS General Anil Chauhan

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए बड़े ऑपरेशनों पर अहम बातें साझा कीं. उन्होंने बताया कि बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों ने अलग-अलग सबक सीखे. साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के सीक्रेट का भी खुलासा किया. 

उरी हमले के बाद जमीनी रास्‍ते से पाकिस्‍तान में घुसे थे
गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 2016 और 2019 की ऐतिहासिक कार्रवाईयों को याद दिलाया. उन्होंने कहा कि उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने जमीनी रास्ते से पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप तबाह किए. पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा में एयरस्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने उड़ाए. जनरल चौहान ने साफ किया कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाले प्रिसिजन हथियार और हमले के बाद नुकसान का सही आकलन करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया. वहीं, पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश की. 

आतंकी ठिकाने तबाह किए
उन्होंने कहा कि बहावलपुर और मुरिदके जैसे आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए सिर्फ ड्रोन या लोटरिंग म्यूनिशन काफी नहीं थे. ऐसे हालात में एयर पावर का इस्तेमाल जरूरी था. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने सेना को पूरी आजादी दी थी. सेना को साफ निर्देश था कि आतंकी ठिकाने नष्ट करने हैं और तभी जवाब देना है जब पाकिस्तान हमला करे. योजना बनाना हो या लक्ष्य चुनना, हर स्तर पर सेना को खुली छूट मिली. सीडीएस के इस बयान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है. 

