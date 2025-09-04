CDS जनरल अनिल चौहान पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, महायोगी गुरु गोरखनाथ के किए दर्शन
CDS जनरल अनिल चौहान पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, महायोगी गुरु गोरखनाथ के किए दर्शन

Gorakhpur News: सीडीएस अनिल चौहान दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं. इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखा भर्ती डिपो में गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण और गोरखा संग्रहालय निर्माण के भूमि पूजन-शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:49 PM IST
CDS Anil Chauhan
CDS Anil Chauhan

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ (CDS) जननल अनिल चौहान गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यहां गोरखपुर नाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की. इस दौरान यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ भी मौजूद रहे. गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने स्मृति के रूप में अंगवस्त्र और गोरखनाथ जी की प्रतिमा सीडीएस अनिल चौहान को भेंट की. 

गोरखपुर में हो रहा गोरखा संग्रहालय का निर्माण 
सीडीएस अनिल चौहान दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं. इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखा भर्ती डिपो में गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण और गोरखा संग्रहालय निर्माण के भूमि पूजन-शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की. इसके बाद वह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और पूजन-अर्चना की. सीडीएस अनिल चौहान का यह गोरखपुर दौरा खास माना जा रहा है. रक्षा व्यवस्था से लेकर सांस्कृतिक धरोहर तक, उनका यह दौरा कई संदेश अपने साथ लेकर आया है. 

सीएम योगी भी मौजूद रहे 
यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने X पर लिखा, "जब भी गोरखा सैनिकों को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शौर्य व पराक्रम का लोहा मनवाया, मौत की परवाह नहीं की और शत्रु पर टूट पड़े, जिससे भी लड़े, वहां पर ‘विजय श्री’ का वरण किया. गोरखा सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए आज गोरखपुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान जी की गरिमामयी उपस्थिति में गोरखा युद्ध स्मारक के सौन्दर्यीकरण कार्य एवं संग्रहालय के शिलान्यास के लिए आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ."

Gorakhpur News

