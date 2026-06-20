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पंक्चर बनाने वाले की निकली ₹100 करोड़ की कंपनी! ₹28 करोड़ का GST देख उड़े होश

Gorakhpur News: एक साधारण पंक्चर बनाने वाले दुकानदार के नाम पर 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाली कंपनी चलती रही और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी. जब कंपनी पर 28 करोड़ रुपये का समन पहुंचा तो उसके होश उड़ गए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 20, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:38 PM IST
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