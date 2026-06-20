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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया. एक साधारण पंक्चर बनाने वाले दुकानदार के नाम पर 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाली कंपनी चलती रही और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी. जब कंपनी पर 28 करोड़ रुपये से ज्यादा के जीएसटी बकाये की जांच शुरू हुई तो सीजीएसटी की टीम सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंच गई, जिसके नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड थी, लेकिन मौके पर पहुंचकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए. आखिर कैसे एक गरीब दुकानदार के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर करोड़ों का फर्जी कारोबार खड़ा कर दिया गया?
गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग निवासी राज प्रजापति रोजाना की तरह अपनी पंक्चर की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उनके पास एक ऐसा समन पहुंचा जिसने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया. सीजीएसटी वाराणसी की ओर से जारी समन में राज प्रजापति को पूछताछ के लिए तलब किया गया था. समन में जिस कंपनी का जिक्र था, उसके नाम पर करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया गया था. इतना ही नहीं, कंपनी पर लगभग 28 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाये का भी मामला सामने आया.
पीड़ित राज प्रजापति के मुताबिक वर्ष 2024 में बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी. इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने मदद का भरोसा दिया और उधार दिलाने के नाम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज ले लिए. आरोप है कि दो बार वीडियो बनाकर उनसे हस्ताक्षर भी कराए गए. फोरलेन हाईवे किनारे किराए के मकान में पंचर की छोटी सी दुकान चलाने वाले राज प्रजापति का कहना है कि बाद में इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से मेसर्स गड़जेट्रीक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खड़ी कर दी गई और बैंक खाता भी खुलवा लिया गया.
पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी उन्हें तब हुई जब सरकारी नोटिस उनके घर जा पहुंचा. फरवरी 2026 में सीजीएसटी वाराणसी की जांच के दौरान कंपनी के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपये के लेन-देन का मामला सामने आया. जांच में यह भी पता चला कि कंपनी बंद हो चुकी है लेकिन करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है. मार्च 2026 में जब सीजीएसटी अधिकारी जांच के लिए रामपुर बुजुर्ग पहुंचे तो सामने पंक्चर बनाने वाला एक साधारण दुकानदार मिला. अधिकारियों को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति के नाम पर करोड़ों का कारोबार दिखाया गया है, वह सड़क किनारे छोटी सी दुकान चलाता है. राज ने पूरी कहानी बताई जिसके बाद अधिकारी भी हैरान रह गए.
समन मिलने के बाद राज प्रजापति ने 30 मई को एम्स थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी कंपनी बनाई गई है. उन्होंने इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दस्तावेजों के आधार पर फर्जीवाड़े की परतें खंगाली जा रही हैं. यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब प्रदेश में फर्जी फर्मों के जरिए जीएसटी चोरी के कई बड़े खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में लखनऊ क्राइम ब्रांच ने ढाई करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के आरोप में बुद्धि प्रकाश अवस्थी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रिक्शा चालकों, ठेला लगाने वालों और दिहाड़ी मजदूरों के आधार-पैन कार्ड का इस्तेमाल कर दर्जनों फर्जी फर्में बनाई थीं. जांच में 255 मोबाइल नंबर और 107 कंपनियों के पंजीकरण का खुलासा हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह के नेटवर्क गरीब और अनजान लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये का टैक्स घोटाला कर रहे हैं. गोरखपुर का यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं, बल्कि पहचान और दस्तावेजों के दुरुपयोग से जुड़े बड़े खतरे की चेतावनी भी है. सवाल यह है कि आखिर गरीब और अनजान लोगों के नाम पर करोड़ों का कारोबार कैसे खड़ा हो जाता है और संबंधित एजेंसियों को इसकी भनक वर्षों तक क्यों नहीं लगती? फिलहाल पुलिस और टैक्स विभाग जांच में जुटे हैं, लेकिन इस सनसनीखेज खुलासे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.