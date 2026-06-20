पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रिक्शा चालकों, ठेला लगाने वालों और दिहाड़ी मजदूरों के आधार-पैन कार्ड का इस्तेमाल कर दर्जनों फर्जी फर्में बनाई थीं. जांच में 255 मोबाइल नंबर और 107 कंपनियों के पंजीकरण का खुलासा हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह के नेटवर्क गरीब और अनजान लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये का टैक्स घोटाला कर रहे हैं. गोरखपुर का यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं, बल्कि पहचान और दस्तावेजों के दुरुपयोग से जुड़े बड़े खतरे की चेतावनी भी है. सवाल यह है कि आखिर गरीब और अनजान लोगों के नाम पर करोड़ों का कारोबार कैसे खड़ा हो जाता है और संबंधित एजेंसियों को इसकी भनक वर्षों तक क्यों नहीं लगती? फिलहाल पुलिस और टैक्स विभाग जांच में जुटे हैं, लेकिन इस सनसनीखेज खुलासे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.