Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर में सांसद रवि किशन पहुंचे छठ घाट, सूर्यदेव को अर्घ्य देकर समृद्धि की कामना की

Gorakhpur News: सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और उसके बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट पर जाकर डूबते सूर्यदेव को सायंकालीन अर्घ्य अर्पित किया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:03 PM IST
Ravi Kishan
Ravi Kishan

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: सदर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने आज महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर स्थित छठ घाट पर पहुंचकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया. साथ ही प्रदेश और देशवासियों की खुशहाली की कामना की. लोक आस्था के पर्व छठ पर गोरखपुर के महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर और घाट परिसर में रविवार की शाम श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा. 

सांसद रवि किशन ने की पूजा-अर्चना 
सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और उसके बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट पर जाकर डूबते सूर्यदेव को सायंकालीन अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था, तप, संयम और पारिवारिक एकता का प्रतीक है. यह पर्व हमें प्रकृति, जल और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञ रहना सिखाता है. छठ मईया से यही प्रार्थना है कि हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे. 

श्रद्धालुओं से प्रशासन की ओर से की गई व्‍यवस्‍थाओं के बारे में पूछा 
मंदिर और घाट परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही. छठ मईया के भजनों से वातावरण गुंजायमान रहा. सांसद रवि किशन ने श्रद्धालुओं से संवाद किया और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं के इंतजाम बेहतरीन हैं. सांसद के आगमन से घाट परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने सांसद को शुभकामनाएं दीं और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. 

हर घर में बनी रहे छठ मईया की कृपा 
लोक आस्था के इस पर्व पर गोरखपुर से लेकर पूरे प्रदेश में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है. सांसद रवि किशन का कहना है कि छठ मईया की कृपा से हर घर में सुख-समृद्धि और आनंद का संचार हो यही इस महापर्व का संदेश है. वहीं, पीलीभीत की रेलवे कॉलोनी में भी छठ पूजा के विशेष इंतजाम किए गए. बड़ी संख्या में यहां महिलाएं पहुंची उनके साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 385 रैंक करने वाली प्रियंका यादव भी डूबते सूर्य को अर्घ्‍य देने पहुंची थीं.

