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आवारा कुत्तों के डर से भागा मासूम, खुले कुएं में गिरकर मौत, गांव में पसरा मातम

Maharajganj News: महाराजगंज जिले में आवारा कुत्तों के दौड़ने के दौरान डर के कारण 5 साल का मासूम बच्चा कुएं में जा गिरा. आनन फानन में आसपास के लोगों ने उसे किसी तरह कुएं से बाहर निकाल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 03, 2026, 03:53 PM IST
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महराजगंज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. आवारा कुत्तों से बचने के प्रयास में 5 साल का मासूम बच्चा खुले कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीपुर खुर्द गांव की बताई जा रही है.  बताया जा रहा है कि लच्छीपुर खुर्द के पूरब टोला निवासी वारिस का 5 वर्षीय बेटा हसन शनिवार शाम पड़ोस में खेलने गया था. इसी दौरान कुछ आवारा कुत्तों ने उसे दौड़ा लिया. डर के कारण हसन भागने लगा, लेकिन भागते-भागते वह भीम साहनी के घर के सामने स्थित एक खुले कुएं में जा गिरा.

घटना को देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचाया और खेत में काम कर रहे हसन के पिता को सूचना दी. गांव के भोला नामक व्यक्ति ने साहस दिखाते हुए कुएं में कूदकर बच्चे को बाहर निकाला. इसके बाद आनन-फानन में उसे निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन रास्ते में ही हसन ने दम तोड़ दिया.

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इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं सदमे में आए पिता की तबीयत भी बिगड़ गई. पूरे गांव में मातम का माहौल है. स्थानीय चौकी इंचार्ज मनीष पटेल ने बताया कि कुएं में डूबने से बच्चे की मौत हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.

ग्रामीणों के अनुसार, जिस कुएं में बच्चा गिरा, उसे पहले सुरक्षा के लिए जाली से ढका गया था. लेकिन कुछ दिन पहले सफाई के लिए जाली का एक हिस्सा हटाया गया था, जिसे दोबारा नहीं लगाया गया. इसी खुले हिस्से के कारण यह हादसा हुआ. यह घटना एक बार फिर से गांवों में खुले कुओं और आवारा कुत्तों की समस्या को उजागर करती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. 

और पढे़ं: शादी के नाम पर ठगी, महराजगंज  में 'लुटेरी दुल्हन गैंग' का पर्दाफाश, 4 महिलाएं गिरफ्तार
 

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