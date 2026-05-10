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शादी की खुशियों के बीच मातम, खौलती चाशनी में गिरकर मासूम की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा सन्नाटा

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी की तैयारियों के बीच एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 10, 2026, 11:38 PM IST
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फाइल फोटो
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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर जिले में शादी की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. उक्त घर में जहां 12 मई को होने वाली शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहीं मिठाई बनाने के दौरान खौलती चाशनी में गिरकर तीन साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई. करीब 12 घंटे तक चले इलाज के बाद बच्ची ने अंततः अस्पताल में दम तोड़ दिया. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. 

कहां की है ये घटना?
मामला बांसगांव थाना क्षेत्र के दोनखर वार्ड संख्या-4 का है. यहां निवासी सुरेश यादव के घर 12 मई को शादी समारोह होना है. शादी को लेकर घर में मेहमानों के लिए मिठाई तैयार की जा रही थी. मिठाई बनाने का ठेका हलवाई राजेंद्र गुप्ता और उनकी टीम ने लिया था. शुक्रवार देर शाम लालमोहन बनाने के लिए बड़े बर्तन में चीनी की चाशनी तैयार की जा रही थी. इसी दौरान हलवाई राजेंद्र गुप्ता की तीन वर्षीय नतिनी अदिति गुप्ता, पुत्री अभिषेक गुप्ता खेलते-खेलते अचानक खौलती चाशनी से भरे बड़े बर्तन में गिर गई. बच्ची के गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच गई.

मौके पर मौजूद हलवाई और परिजनों ने तत्काल बच्ची को चाशनी से बाहर निकाला. मासूम को बचाने के प्रयास में कई लोगों के हाथ भी गंभीर रूप से झुलस गए. बच्ची को गंभीर हालत में तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. लेकिन शरीर का बड़ा हिस्सा झुलस जाने के कारण करीब 12 घंटे बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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हादसे के बाद शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गईं. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी घटना के बाद शोक का माहौल है. बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब घर में शादी की तैयारियां चरम पर थीं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि बच्ची खेलते-खेलते उधर चली गई थी, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. निकालने में कई लोग भी झुलस गए. एक छोटी सी लापरवाही ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. फिलहाल परिवार सदमे में है और पूरे गांव में इस दर्दनाक हादसे की चर्चा हो रही है.

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