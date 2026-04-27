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सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति! महराजगंज के स्मार्ट क्लास अब प्राइवेट स्कूलों को देंगे कड़ी टक्कर

Maharajganj News:  महराजगंज जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है. यहां परिषदीय विद्यालयों में 'स्मार्ट क्लास' के जरिए पढ़ाई को आधुनिक और प्रभावी बनाया जा रहा है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:29 AM IST
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सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति! महराजगंज के स्मार्ट क्लास अब प्राइवेट स्कूलों को देंगे कड़ी टक्कर

Maharajganj Smart Class News/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में शिक्षा की एक नई कहानी लिखी जा रही है, एक ऐसी कहानी, जहां कभी संसाधनों की कमी से जूझने वाले परिषदीय विद्यालय अब तकनीक की रोशनी में चमक रहे हैं. 'स्मार्ट क्लास' की पहल ने यहां के स्कूलों को सिर्फ आधुनिक नहीं बनाया, बल्कि बच्चों के सपनों को भी नए पंख दिए हैं.

421 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित 
जनपद के 421 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित हो रहे हैं, जहां इंटरैक्टिव बोर्ड, ऑडियो-विजुअल कंटेंट और इंटरनेट के जरिए पढ़ाई अब किताबों तक सीमित नहीं रही. गांव के बच्चे अब स्क्रीन पर विज्ञान के प्रयोग देखते हैं, गणित को खेल-खेल में समझते हैं और दुनिया की जानकारी एक क्लिक में हासिल कर रहे हैं.

स्मार्ट क्लास के तहत विद्यालयों में इंटरैक्टिव बोर्ड, ऑडियो-विजुअल सिस्टम और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इससे पढ़ाई का तरीका रोचक और समझने में आसान हो गया है. बच्चों को अब किताबों के साथ-साथ वीडियो और डिजिटल कंटेंट के जरिए पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में सुधार हुआ है.

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  ने क्या बताया?
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडेय के नेतृत्व में यह पहल लगातार आगे बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि 85 विद्यालयों में आईसीपी लैब भी विकसित किए गए हैं, जिससे बच्चों को डिजिटल रूप से और मजबूत किया जा रहा है. इसका सीधा असर उनके लर्निंग लेवल पर देखने को मिल रहा है.

85 विद्यालयों में आईसीटी लैब भी विकसित किया जा रहा
इसके अलावा जिले के 85 विद्यालयों में आईसीटी लैब भी विकसित किए गए हैं, जहां बच्चों को कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक की जानकारी दी जा रही है. इससे सरकारी स्कूलों के छात्र अब तकनीकी रूप से भी सशक्त हो रहे हैं. इस पहल ने सरकारी विद्यालयों की छवि को बदलने में अहम भूमिका निभाई है. अब ये स्कूल निजी और कॉन्वेंट स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. स्मार्ट क्लास के माध्यम से महराजगंज में शिक्षा गुणवत्ता अब आधुनिकीकरण की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है. 

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