गोरखपुर में 9वीं की छात्रा की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

गोरखपुर/नागेंद्र त्रिपाठी: यूपी के गोरखपुर जिले में हुए सड़क हादसे में नौवीं कक्षा की छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई. छात्रा स्कूल जाने के लिए निकली थी लेकिन छुट्टी लेकर एक युवक के साथ बाइक से जा रही थी. इसी दौरान बाइक हादसे का शिकार हो गई. जिसमें छात्रा की मौत हो गई जबकि युवक मौके से भाग गया. छात्रा के परिजनों ने युवक और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है.

युवक के साथ बाइक से जा रही थी छात्रा

बताया जा रहा है कि छात्रा अपने घर से बाबू इंटर कॉलेज पढ़ने के लिए निकली थी, लेकिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली और धर्मेंद्र सहानी नामक युवक के साथ बाइक से कहीं जा रही थी. अमरदीप स्कूल के पास उनकी बाइक एक ट्रक की चपेट में आ गई. हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक मौके से फरार हो गया.

गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने युवक और उसके परिजनों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जसवाल-माथाबारी मार्ग को जाम कर दिया. सूचना पर पहुंचे पीपीगंज थाना प्रभारी प्रभु दयाल सिंह ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस

परिजनों ने थाने में तहरीर दी है. मृतका अपने परिवार में दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ी थी. उसकी मौत से गांव में मातम का माहौल है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार युवक की तलाश में जुटी है.

