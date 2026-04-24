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सुसाइड या हत्या? फार्महाउस में चली गोली, गोरखपुर में कारोबारी की रहस्यमयी मौत से हड़कंप

Gorakhpur News: गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है. शहर के चर्चित कारोबारी और गोरखपुर क्लब के संचालक अतुल श्रीवास्तव के बेटे अम्बरीश श्रीवास्तव की फार्महाउस में आज सन्दिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई. शुरुआती जानकारी में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है,लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:32 PM IST
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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले  में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुसमी स्थित एक फार्महाउस में 40 वर्षीय अम्बरीश श्रीवास्तव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. बताया जा रहा है कि अम्बरीश सुबह करीब 6:30 बजे अपने सिविल लाइंस स्थित आवास से निकले और करीब 7 बजे फार्महाउस पहुंचे. कुछ देर टहलने के बाद वह फार्महाउस की ऊपरी मंजिल पर गए. इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनकर कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां अम्बरीश लहूलुहान हालत में पड़े मिले. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. मौके पर डॉग स्क्वायड के साथ पहुंची. 

पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए 
फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में लाइसेंसी .32 बोर पिस्टल से गोली चलने की बात सामने आई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. फुटेज में अम्बरीश अकेले फार्महाउस आते-जाते दिख रहे हैं. फार्महाउस तक पहुंचने का एक ही रास्ता बताया जा रहा है, जिससे मामले की गुत्थी और गहरी हो गई है.

परिजनों के मुताबिक 
अम्बरीश पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे और घटना से पहले उन्होंने फोन पर बातचीत भी की थी. अम्बरीश श्रीवास्तव शहर के जाने-माने कारोबारी थे और एके टेंट हाउस के जरिए बड़े आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाते थे. हाल ही में उन्हें श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा का महामंत्री भी चुना गया था.

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एसपी सिटी का बयान
एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि मृतक के भाई ने बताया कि पिस्टल साफ करते हुए गोली लगने से इनकी मौत की बात सामने आई है. सीसीटीवी फुटेज व पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा. फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है. फिलहाल सवाल यही है कि क्या यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? पुलिस की जांच के बाद ही इस सनसनीखेज मामले का सच सामने आएगा. 

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